Kimaradnál a törlesztési moratóriumból? Ezt kérik tőled a bankok

A digitálisan fejlettebb bankok a mobilbankot vagy az internetbankot, a kevésbé fejlettek a telefonos vagy e-mailes csatornát ajánlják nyilatkozattételre azon ügyfeleiknek, akik nem szeretnének élni a törlesztési moratórium nyújtotta lehetőségekkel. Most összefoglaljuk, melyik nagybank mely csatornát ajánlja. A nyilatkozatok bármikor visszavonhatók, a tévesen levont törlesztőrészleteket pedig a bankok mielőbb visszautalják.

Aki élne a moratóriummal, annak nem szükséges nyilatkoznia, a moratórium ugyanis automatikusan vonatkozik minden lakossági és vállalati hitelre (a felmondottakra nem), a munkáltatói kölcsönöket is ideértve. Ahogy a hitelkártyákról és a folyószámlákról szóló cikkünkben írtunk róla, elviekben annak sem lenne szükséges nyilatkoznia, akinél a törlesztés nem automatikusan, hanem tevőlegesen zajlik (pl. csekkbefizetés, elektronikus átutalás, pénztári befizetés). Ezzel megspórolható lenne a nyilatkozattétel, ám a bankok közül egyik sem hívta fel erre a lehetőségre figyelmet (a Budapest Bank hitelkártyáit leszámítva, lásd alább), így aki biztosan ki szeretne maradni a moratóriumból egyik vagy másik, netán mindegyik hitele esetében, annak a jelen helyzet alapján érdemes nyilatkozatot tennie. A járványhelyzet miatt természetesen a fióklátogatás mellőzésével.

OTP

Az OTP Bank kéri azokat a lakossági ügyfeleit, akik a fizetési moratórium ellenére is szeretnék tovább törleszteni meglévő hiteleiket, hogy elsősorban az internetbankban, vagy a bank honlapján is megtalálható nyilatkozatot töltsék ki online. Ennek oka, hogy közel egy millió ügyfelet érint a banknál a rendelkezés. Az első visszajelzések szerint közülük sokan élni is kívánnak a törlesztés folytatásának lehetőségével. Akik nem szeretnék használni az online csatornákat, azokat arra kéri a bank, hogy csak néhány nappal a törlesztés esedékességi határideje előtt jelezzék, hogy nem szeretnék igénybe venni a fizetési haladékot. Azoknak az ügyfeleknek, akik igénybe veszik a fizetési haladék lehetőségét, nincs teendője – közölte velünk közlemény formájában a bank.

Takarékbank

A pénzintézet jelenleg négy platformon: Call Centeren, e-mailen, postai úton, illetve indokolt esetben a Takarékbank bármely bankfiókjában fogadja az ügyféligényeket, napokon belül pedig további csatornákon is lehetővé teszi a nyilatkozattételt. Sokan érdeklődnek a továbbtörlesztésről, a bank ezért arra számít, hogy nagy számban lesznek olyanok, akik nem élnek a moratóriummal. Az ügyfelek december 31-éig bármikor jelezhetik, hogy mégis folytatják a hitelük törlesztését, ugyanúgy, ahogy azt is, ha mégis élni kívánnak a moratóriummal. Amennyiben több hitelük van, ezt minden hitelnél külön tehetik meg. Ilyen esetekben egyszerűen nyilatkozniuk kell a banknak, hogy adott időponttól kezdve mégis törlesztenek, illetve élnek a moratóriummal. Nyilatkozni három esetben kell. Elsőként akkor, ha egy ügyfél most nem él a moratóriummal és tovább törleszti hitelét. Másodszor majd akkor, ha most tovább törleszt, de később meggondolja magát, és felfüggeszti a fizetést. Harmadszor, ha most él a moratóriummal, később azonban úgy dönt, mégis folytatja a törlesztést. Egyedül akkor nem kell nyilatkoznia az ügyfélnek, ha most felfüggeszti a törlesztését, és nem is változtatja meg a döntését. A nyilatkozathoz a hitel felvevőjének néhány adata, valamint több, a hitelszerződéshez kapcsolódó információ szükséges, a magánszemélyeknek és a vállalatoknak szóló nyilatkozatsablon a bank honlapjáról letölthető – közölte velünk közlemény formájában a bank.

K&H

A fizetési moratórium automatikusan életbe lép 2020. március 19-én, amennyiben a kormány által bejelentett hitel moratórium ellenére továbbra is fizetni szeretné hiteltörlesztését az ügyfél, az alábbi módok valamelyikén jelezze számukra: 1. K&H e-bankban az üzenetek menüpontban egy új üzenet megírásával, az információ kategóriát kiválasztva, lehetőleg hitelazonosítója megadásával, 2. K&H mobilbankban az üzenetek menüpontban, új üzenet írásával, az információ kategóriát kiválasztva, lehetőleg hitelazonosítója megadásával. 3. K&H mobilbankról telefonon, az elérhetőségek/ gyorshívás funkciót választva, a bankszámlák, bankkártyák menüpontban. Vállalati ügyfeleik a K&H Távbank telefonszámán vagy kapcsolattartójuknál kérhetnek információt a kérelemmel kapcsolatban.

Erste

Ha nem kíván élni az ügyfél a törlesztőrészletek felfüggesztésének lehetőségével, akkor nyilatkozatot kell tennie. Amennyiben a későbbiekben mégis kíván élni a hiteltörlesztés felfüggesztésével, most megtett nyilatkozatát a fizetési moratórium időtartama alatt módosíthatja.Ha valaki kizárólag Személyi kölcsönnel és/vagy jelzáloghitellel és/vagy babaváró kölcsönnel és/vagy az Erste Lakástakarék által nyújtott jelzáloghitellel rendelkezik, megteheti nyilatkozatát elektronikus és telefonos csatornáikon. Amennyiben aktív hozzáféréssel rendelkezik az ügyfél, az Erste NetBankon vagy Erste TeleBankon nyitvatartási időben, hétfőtől-péntekig: 7-21 óráig lehet nyilatkozatot tenni. Hitelkártya és/vagy folyószámla hitelkeret esetén a nyilatkozatot egyelőre Erste NetBankban, az ott felugró nyilatkozási felületen lehet megtenni, a további nyilatkozási lehetőségek rendelkezésre állásáig türelmet kérnek.

Budapest Bank

Amennyiben úgy dönt az ügyfél, hogy a szerződési feltételeknek megfelelően továbbra is törleszti hitelét, arról a Budapest Internetbankon, valamint Telebankon keresztül is tud majd nyilatkozni. Jelzálog- és folyószámlahitelek esetén arra kérik ügyfeleiket, hogy mindenképpen nyilatkozzanak a fizetési szándékukról, mivel ezen hiteleket ügyfeleik fizetési számlájáról vonják le, a bank pedig nem fogja tudni eldönteni, hogy az ügyfél törlesztési szándékkal helyezett-e ott el összeget. Ha az eredeti szerződési feltételeknek megfelelően továbbra is szeretne fizetni az ügyfél hitelkártya kintlévőségét, akkor az eddig megszokott módon tudja rendezni, itt nem kell külön nyilatkozni. Vállalati banki termékekkel kapcsolatban ügyfeleik továbbra is kereshetik kapcsolattartójukat telefonon vagy e-mailen, amennyiben pedig nem tudják, kihez kell fordulniuk, az ügyfélszolgálathoz fordulhatnak.

CIB

Lakossági ügyfeleink CIB24 telefonos ügyfélszolgálatukon keresztül nyilatkozhatnak, vállalati ügyfeleiket arra kérik, keressék kapcsolattartójukat, vagy amennyiben a vállalat rendelkezik önálló cégjegyzővel, CIB24-en keresztül is jelezhetik fizetési szándékukat. Kisvállalati ügyfeleiknek lehetősége van a honlapjukon a kapcsolódó dokumentumok között található kisvállalati ügyfeleknek szóló tájékoztató kitöltésével nyilatkozni. A kitöltött dokumentumot kérik, küldjék el a megadott e-mail címre. Lízinggel rendelkező ügyfeleiket kérjük, töltsék le a honlapjukon található kapcsolódó dokumentumok közül a lízing ügyfeleknek szóló tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a megadott e-mail címre. Céges lízing ügyfeleiket arra kérik, hogy a nyilatkozatot cégszerűen írják alá, és a nyilatkozat mellé egy aláírási címpéldány másolatot is csatoljanak. Lakossági és vállalati ügyfeleiknek (önálló rendelkezők esetén) hamarosan lehetősége lesz továbbá online is nyilatkozni arról, hogy nem kívánnak élni a hiteltörlesztési haladékkal. Erről a lehetőségről a későbbiekben tudnak tájékoztatást nyújtani.

MKB

Jelzálogfedezetű kölcsönnel, illetve személyi kölcsönnel rendelkező ügyfeleink, amennyiben van NetBANKár hozzáférésük, az oldal fejlécének közepén található Írjon nekünk linket ajánlják. Az üzenet tárgya című mezőbe be kell írni, hogy Hitelmoratóriummal kapcsolatos nyilatkozat, és be kell másolni az alábbit: “Nyilatkozom, hogy a 47/2020. (III.18.) számú kormányrendelet szerinti fizetési moratóriumot nem kívánom igénybevenni, Hitelszerződésem alapján fennálló tartozásomat az eredeti szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a későbbiekben mégis élni kívánok a Hitelszerződés alapján fennálló tartozásom teljesítésének fizetési moratórium alatti felfüggesztésével, azt jelen Bejelentésem visszavonásával jelezhetem a Bank felé.” A Rögzít gombra kattintva lehet az üzenetet elküldeni. Aki nem rendelkezik NetBANKár hozzáférréssel, az ügyfélként könnyedén igényelheti a hozzáférést online felületükön. Vállalati ügyfélként a nyilatkozattétel módjával kapcsolatos további információért kérik, később látogassanak el honlapjukra.

Raiffeisen

Honlapjukon kérik az ügyfeleket, hívják a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatot és válasszák a 7-es menüpontot! A Raiffeisen Bank fiókjaiban is lehetőség van a kérdésben eljárni, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonos ügyintézést javasolják. Vállalati ügyfelek a referensüknek jelezhetik igényüket.

UniCredit

A törlesztési moratóriummal kapcsolatosan kidolgozott részletekről, a legfontosabb tudnivalókról és az esetleges teendőkről a honlapjuk folyamatosan frissülő felületén adnak tájékoztatást, ám ezt eddig nem frissítették konkrét információkkal.

