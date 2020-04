A járvány gazdasági kockázata jelentős, de fel lehet rá készülni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A korábban moszkvai székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) tavaly helyezte át tevékenységei túlnyomó részét Budapestre: az új székhely a bank részéről nyitás az európai országok és piacok felé, ugyanakkor fontos kihívást is jelent a pénzügyi intézet számára. Mindezeken túl a költözés után néhány hónappal a pénzügyi intézetnek még nagyobb kihívással kell szembenéznie. Jozef Kollár, az NBB európai működéséért felelős vezetője a Portfolio-nak arról is beszélt, hogy milyen lépéseket kellett tenniük a vírusveszély miatt és hogyan alakulhat át a globális gazdaság. Az elmúlt hónapok fejleményeiről és a bank átalakulásáról is kérdeztük a szakértőt.