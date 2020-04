Fontos ügyben szólította fel az MNB a bankokat

Az MNB vezetői körlevélben szólította fel a hitelintézeteket, hogy az államilag támogatott hiteleknél – pl. a babaváró kölcsönnél, az új lakások építését, vásárlását célzó támogatott hitelnél – fogadják el a kormányhivatalok elektronikus hatósági bizonyítványait az ügyfelek tb-jogviszonyának igazolására. A vírushelyzetben alakítsák ki online felületüket, amelyre az ügyfelek feltölthetik elektronikusan kiállított dokumentumaikat a személyes ügyintézés mellőzése, az egyszerűsítés és az igazolások hitelességével kapcsolatos aggályok elkerülés érdekében - olvasható az MNB közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma felügyeleti vezetői körlevélben hívta fel a hazai hitel- és pénzkölcsönnyújtó hitelintézetek figyelmét, hogy az államilag támogatott hitelek esetében (pl. a babaváró kölcsönnél, az új lakások építését, vásárlását célzó támogatott hitelnél) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiállított hatósági bizonyítványokat elektronikusan is fogadják el, ne csak az ügyfél által személyesen, papír alapon benyújtva.

Az államilag támogatott hiteleknél az ügyfél igénylésének feltétele társadalombiztosítási (tb) jogviszonyának igazolása. Az erre szolgáló bizonyítványokat ma a hitelintézetek döntő része kizárólag személyes ügyintézéssel fogadja be az ügyfelektől, elektronikus úton nem. Ez annak ellenére igaz, hogy pl. a babaváró támogatásról szóló 2019. évi kormányrendelet kifejezetten rendelkezik arról, hogy az ahhoz kapcsolódó kérelmek elektronikusan is előterjeszthetők. Az adott hitelintézet a kormányrendelet szerint utóbbi esetben közvetlenül az illetékes kormányhivatalhoz fordulva szerezheti be a hatósági bizonyítványt.

Vezetői körlevelében a jegybank felszólította hitelintézeteket: fogadják el hitelesnek az elektronikusan kiállított, s az adott hatóság által előzőleg az ügyfél ügyfélkapujára megküldött dokumentumokat (az ezzel ellenkező állítás bizonyításáig).

Az MNB a jelenlegi vírushelyzetben szorgalmazza azt is, hogy a pénzügyi intézmények – az ügyintézés egyszerűsítése és a dokumentumok hitelességével kapcsolatban felmerülő aggályok elkerülése érdekében - alakítsák ki online felületüket, amelyre az ügyfelek feltölthetik az elektronikusan kiállított dokumentumokat, így a hatósági bizonyítványt is.

Az MNB – a hitelintézetek számára idén márciusban kiküldött vezetői körleveléhez hasonlóan - általánosságban is ismételten felhívta a pénzügyi intézményeket arra, hogy a jogszabályi keretek közt biztosítsák ügyfeleik számára a személyes megjelenést mellőző ügyintézés lehetőségét. Ez különösen azokban az esetekben fontos, ahol jogszabály állapít meg határidőt az egyes jognyilatkozatok megtételére (pl. a babaváró kölcsön esetében a hitelkérelem benyújtására, a törlesztés szüneteltetésére és a gyermekvállalási támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtására).