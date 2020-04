Kilőtt a mobilbankolás Magyarországon

Meredek emelkedőn van a mobilbankolás. az okostelefonon elérhető banki szolgáltatásokat az idén 22-44 százalékkal többször használták, mint tavaly – közölte a K&H. Márciusban kiemelkedő növekedés volt a mobilbankos utalásoknál, az ügyfelek naponta 23 százalékkal többször használták, mint februárban, a 2019-es átlaghoz képest pedig 51 százalékos volt a növekedés. A mobilbankos tranzakciók közül a csekkbefizetés az egyik legnépszerűbb megoldás, ez márciusban erőteljes növekedésnek indult a járvány miatti intézkedések nyomán.

Eleve emelkedő pályán volt a mobilbankolás és a mobilbankos fizetés, tavaly is és ebben az évben is, a koronavírus-járvány pedig még rátett egy lapáttal – derül ki a K&H adataiból, amely a bank ügyfeleinek mobilbankolási szokásait vizsgálta és bemutatja azt is, melyek a legnépszerűbb tranzakciók. A kiugró növekedés egyrészt abból látszik, hogy az aktív mobilbankos ügyfelek száma – vagyis azok, akik havonta legalább egyszer belépnek a felületre –az idén januárban és februárban is több mint 33 százalékkal nőtt éves összevetésben, ráadásul úgy, hogy tavaly januárban és februárban a még az egy évvel korábbi szinthez képest is 60 százalékos volt a növekedés.A mobilbankon keresztül forintban történő utalásoknál nagyon látványos emelkedést hozott a március, részben a mobilbankolás térnyerése és a koronavírus-járványhoz köthető változások miatt, amelyek a készpénzt háttérbe szorították. Az elektronikus banki szolgáltatások, ezen belül a mobilbankolás térnyerése folytatódhat. Tavaly napi átlagban a K&H mobilbankosai több mint 15 ezer alkalommal indítottak fizetési tranzakciót. Ehhez képest napi átlagban januárban több mint 17 ezerszer tették ugyanezt, februárban már 18 ezer alkalom felett jártak, márciusban pedig közel 23 ezernél tartottak. Ez azt is jelenti, hogy márciusban februárhoz képest 23 százalékos volt a növekedés, a tavalyi átlagszinthez képest pedig 50 százalék feletti emelkedést produkáltak a K&H mobilbankosai. A mobilbanki szolgáltatások közül a legnagyobb növekedést a csekkbefizetések produkálják. A csekkbefizetések népszerűsége meredek emelkedést mutat, márciusban napi átlagban 90 százalékkal több csekkbefizetést indítottak mobilról mint februárban, a múlt évi napi átlaghoz képest 158 százalékos volt a növekedés. A már említett átutalások mellett pedig a mobiltelefon-feltöltések és a kártyalimit változtatása számít népszerű szolgáltatásnak.