Teljes káoszba fulladhat a nagy amerikai mentőcsomag

Számtalan amerikai kkv-nak nyújthat mentőövet a ma induló, 349 milliárd dolláros hitelezési program, de a pénzintézetek arra figyelmeztetnek, hogy túlságosan homályos a program szabályozása, ezért nem biztos, hogy el tudnak indulni a kért hitelekkel már most pénteken. Közben olyan sok kérelem érkezik már előzetesen a bankokhoz, hogy az ügyfélkérelmek túlterhelhetik a pénzintézetek ügyfélszolgálatait.

„A kereslet egyszerűen hatalmas – sosem láttam még ilyet a karrierem alatt. Most állunk neki, hogy egy átlagos havi hitelezési volumenünk tízszeresét teljesítsük, talán még ennél is többet” – mondta a United Midwest Savings Bank hitelezési vezetője a New York Timesnak.

A 2000 milliárd dolláros amerikai gazdaságélénkítő csomag részeként az 500 fős alkalmazotti szám alatt működő kkv-k alacsony kamatozású hiteleket vehetnek fel, melyből legalább két hónapig fedezni tudják a kiadásaikat. A kormány sok esetben átvállalja a hiteleket, ha a vállalatok nem rúgnak ki senkit és nem csökkentik a béreket.

Csütörtök este viszont még számos részletszabály megérkezésére vártak a vállalatok, például arról, hogy szedhetik be az ügyfelekről a törlesztőket, illetve hogy kell elszámolni majd azokat a hiteleket, melyek jogosultak az állami segítségre. A bankok amiatt is aggódnak, hogy a redukált, 1-2 napos átfutási idő miatt az átvilágítási idő rövidsége miatt olyan cégeknek hiteleznek, melyek illegális tevékenységben vesznek részt és emiatt szankciókat kaphatnak a nyakukba.

A legnagyobb amerikai bank, a JP Morgan retail ága, a Chase Bank már egyenesen arra figyelmeztet az NBC beszámolója szerint, hogy nem fogják tudni a programban való részvételüket pénteken elindítani a megfelelő információk hiánya miatt. Hasonlókat közölt a Citi és a Bank of America is: szeretnének részt venni, de túl kevés jelenleg az információ.

„Teljes a káosz. A vállalattulajdonosoknak szüksége van a pénzre. Ki akarják fizetni az embereiket, a főbérlőjüket. Ledobták a mentőkötelet a helikopterről, de folyamatosan húzzák azt vissza. Azt mondják a bankárok, hogy nem tudnak részt venni a programban, mivel túl kevés a konkrétum, de a telefonvonalakat elárasztják a hitelkérelmek” – kommentálta a helyzetet a Marks Paneth könyvelőiroda egyik partnere a hírcsatornának.