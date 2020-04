Kifulladt a fintech-forradalom, de a járvány elhozhatja a nagy visszatérést

A dinamikusan növekvő fintech-szektor elsősorban a lakossági felhasználókat célozza, az egyik legjelentősebb tényező a piacon már rövid távon is a mesterséges intelligencia lesz – írja az MNB legfrissebb Fintech- és digitalizációs jelentésében. Bár a fintechek finanszírozási dinamikája egy kicsit visszaesett tavaly, az idei évben, a koronavírus számos digitalizációs megolásra reflektorfényt irányít, ami jelentős lökést adhat a szektornak.

Az utóbbi években világszerte dinamikusan növekedett a fintech-szolgáltatások igénybevétele: 2019-ben a FinTech szolgáltatásokat rendszeresen használó lakossági fogyasztók aránya a közel négy és fél milliárd aktív internet felhasználón belül elérte a 64 százalékot globális szinten. Az utóbbi öt évben évente átlagosan mintegy 30 százalékkal növekedett nemzetközileg e szolgáltatások igénybevétele.

Az MNB a fintechek térnyerését elsősorban a következő globális tényezőkkel indokolja:

fokozódik az igény a gyors, kényelmes, innovatív pénzügyi szolgáltatások iránt,

egyre több internettel, de banki kapcsolatokkal nem rendelkező ügyfél lép be a piacra,

folyamatosan kapcsolódnak be a „digitális bennszülöttek” a pénzügyi vérkeringésbe,

az inkumbensek hagyományos üzleti modellje visszaszorulóban van,

nyomást helyez a hagyományos szereplőkre költség és szervezeti oldalról is a digitalizáció,

beléptek a piacra a bigtech cégek.

2018-ban a piacon elérhető fintech megoldások közel fele lakossági célra készült, míg 31 százalékuk kkv-k számára és csupán 22 százalékuk készült nagyvállalati felhasználásra – emeli ki az MNB. A legnagyobb arányban a lakosság fizetési szolgáltatásokat vesz igénybe, ezt követik a biztosítási, majd befektetési termékek.

Az MNB a pénzügyi intézmények válaszai alapján úgy véli, a fintechek által alkalmazott számos innovatív technológia közül rövid távon a mesterséges intelligencia alkalmazása lehet a legnagyobb hatással az üzleti folyamatokra. Mesterséges intelligenciára épülő technológiákat már most is használnak a pénzügyi intézmények, főképp ügyfélakvizíciós, termékfejlesztési és kockázatkezelési folyamatok során. A mesterséges intelligencia mellett forró téma egyébként a blockchain és a felhőtechnológia is a pénzügyi szolgáltatóknál.

Az MNB kitér a fintechek finanszírozására is, megjegyzik, hogy a globális fintech szektor elmúlt években megfigyelhető magas tőkevonzó képessége 2019 első felében némi megtorpanást mutatott. A rekordév eddig 2018 volt, 2019-ben ehhez képest némi visszaesés volt tapasztalható, bár az MNB még csak az első két negyedév adataival rendelkezik.

Az új pénzügyi technológiák terjedése a szabályozókra is hatással van – jegyzi meg az MNB. A fintechek fejlődését a szabályozói sandboxokkal is tudják támogatni a világ felügyeleti szervei, ilyen Magyarországon is működik már.

Címlapkép: Getty Images