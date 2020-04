Botrány Amerikában: lenyúlják a bankok a vészhelyzeti segélyeket

Joseph James Davisnek például 2784 dolláros tartozása volt bankja felé azért, mert átverték egy hamis csekkel. Miután 3400 dolláros vészhelyzeti támogatást kapott a kormánytól, a bank levonta ennek a nagy részét és csak 611 dollárt hagyott az építési vállalkozó számláján.

Davis a Union Bank of Menánál bankol, de hasonló jelenségről számolhattak be az USAA ügyfelei is, ez a pénzintézet ráadásul az amerikai haderő tagjait és családjukat szolgálja ki. Miután közfelháborodást keltett az USAA intézkedése, 90 napra felfüggesztették a túlköltött összegek behajtását. Egy Digital Credit Union-ügyfél stimulus-összegét szintén levonta a hitelintézet, de visszafizették, miután több körben is egyeztetett az ügyfélszolgálattal.

A levonások olyan ügyfeleknél fordulnak elő, akik túlköltötték a folyószámlájukat. Az Egyesült Államokban jellemzően nem utasítják el a bankkártyákat, ha fizetéskor nincs rajta elég pénz, hanem mínuszba fordítják a folyószámla egyenlegét, majd a tartozásra komoly, akár 40-50%-os éves kamatot számolnak fel a bankok, amíg vissza nem töltik az egyenlegüket az ügyfelek.

Steven Mnuchin pénzügyminisztert több szenátor is megkérte már arra, hogy tegyen valamit azért, hogy a koronavírus gazdasági hatásai miatt sínylődő lakosságnak szánt vészhelyzeti pénzösszegek ne a bankok zsebében landoljanak.

Jó hír lehet az ügyfeleknek, hogy néhány nagybank önkéntesen is leállította a túlköltések behajtását: a Bank of America, a JP Morgan Chase, a Citibank és a Wells Fargo ügyfelei is átmeneti engedményt kaptak.