Jelentőset ugrott a svájci nagybank profitja, de már készül a bebukó hitelekre

Ma tette közzé első negyedéves gyorsjelentését a Credit Suisse, e szerint a bank 1,31 milliárd svájci frankos profitot ért el az év első három hónapjában, a koronavírus miatt azonban jelentős céltartalékot képzett az esetlegesen bedőlő hitelekre. A bank részvényárfolyama a nyitás előtti kereskedésben közel 1%-os erősödést mutat.

A tavalyi első negyedéves 749 millió svájci frankos profit után idén ugyanezen időszak alatt már 1,31 milliárd frank eredményről számolt be a Credit Suisse, ami 75%-os növekedésnek felel meg. A jó számokat beárnyékolja, hogy a bank 568 millió franknyi céltartalékot képzett az elsősorban a koronavírus miatt bebukó hitelek fedezetére.

A bank nettő árbevétele 5,8 milliárd frankot tett ki, amely 7%-kal magasabb a 2019 hasonló időszakában jelentett 5,4 milliárdnál.

A bank közleményében utal arra, hogy a koronavírus gazdasági hatásait még mindig nehéz számszerűsíteni, így folytatni fogják a tartalékok és az értékvesztés képzését a következő negyedévekben is, különösen a külföldi vállalati és egyéb hitelek kapcsán, valamint a vagyonkezelői üzletág tekintetében is.

A Credit Suisse az osztalékok megfelezésére irányuló javaslatot kíván tenni az április 30-ai éves közgyűlésen. Az igazgatótanács emellett egy rendkívüli közgyűlés összehívására is javaslatot tesz idén ősszel, hogy megvitassák a 2019 második negyedévi osztalék kifizetésének sorsát. Mindezek mellett idénre a bank részvény-visszavásárlási programját is felfüggeszti legalább a harmadik negyedévig, hogy jobban lássák a koronavírus gazdasági hatásait, és addig is inkább gyűjtsék a tőkét – írják.

Címlapkép: Shutterstock