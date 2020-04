Amerikai banklicencet igényelt a Monzo

Az OCC-hez, a pénzügyminisztérium felügyeleti szervéhez április 20-án nyújtotta be a kérelmet a brit neobank, megelőzve ezzel egyik fő riválisát, a Revolutot.

A Monzo a kérelem benyújtása mellett fizikálisan is terjeszkedik az Egyesült Államokban: új irodát is nyitnának San Franciscóban, illetve új alkalmazottakat is vennének fel.

A jóváhagyási folyamat körülbelül 1,5-2 évig tart.

Jelenleg a Monzo, mint ahogy az Amerikában működő neobankok nagy része, egy banklicenccel rendelkező, kisebb pénzintézettel partnerségben nyújt szolgáltatásokat az országban.