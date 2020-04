Történetének legsikeresebb évét zárta a Gránit Bank

Eddigi legeredményesebb évét zárta a Gránit Bank, és az idén is az eredménytartalékba helyezték a nyereséget a növekedés gyorsítása céljából – közölte a társaság, hozzátéve: a digitális üzleti modell a leggyorsabban növekvő banki pozíciót biztosítja a Gránit Bank számára.

Történetének legeredményesebb évét zárta a Gránit Bank Zrt. Hegedüs Éva, a bank elnök-vezérigazgatója (képünkön) az előző évhez képest 16 százalékkal bővülő, 1,425 milliárd forint adózás előtti eredményről és 398 milliárd forint mérlegfőösszegről számolt be a részvényeseknek ma – a pandémiás helyzetre való tekintettel – videókonferencia keretében megtartott közgyűlésen.

A Gránit Bank immár a hatodik nyereséges üzleti évét zárta, és a részvényesek az idén sem fizettek osztalékot, az adózás utáni eredményt az eredménytartalékba helyezték a növekedés maximalizálása érdekében – közöltek.

A bank 2014 óta a hatodik üzleti évét zárja folyamatosan növekvő eredménnyel. Miután a nemzetközi tapasztalatok szerint a pénzintézeteknél 6-8 év szükséges az indulást követően a nyereséges működéshez, a bank közleménye szerint kiemelkedőnek számít, hogy a Gránit Bank már a negyedik teljes üzleti évtől – a kiváló minőségű portfoliónak és a költséghatékony digitális üzleti modellnek köszönhetően - nyereséget termel.

A bank teljes eszközportfóliója (összes ügyfelekkel szembeni követelése) az év végén megközelítette a 200 milliárd forintot, amely 22 százalékkal haladja meg az előző évi értéket, és az indulás óta 86 százalékos éves átlagos növekedést jelent. A bank konzervatív hitelezési gyakorlatát a portfólió kiváló minősége (99,96 százalék problémamentes), a magas fedezettség és az 50 százalék körüli hitel-betét arány jelzi.

A Gránit Bank működésének 10 éve alatt mérlegfőösszegét éves átlagban 52 százalékkal növelte, a kezelt számlák száma jelenleg meghaladja a 62 ezret. A működési költség mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 0,9 %, amely több, mint kétszer magasabb költséghatékonysági előnyt biztosít a Gránit Banknak a bankszektor átlagához képest – fogalmaz a bank közleménye.

2019 folyamán is folyamatosan nőtt a teljes egészében digitális csatornán (online, videós azonosítással) nyitott lakossági számlák aránya, amely az utóbbi időszakban már elérte a 90 százalékos arányt is. Az ügyfélszám ütemes növekedésében szerepet játszik, hogy a bank 2019-ben is több, a digitális bankolást segítő újdonsággal jelentkezett, mint a babaváró kölcsön online igénylése, valamint az értékpapírszámla-nyitás és az állampapírokra adott vételi és eladási megbízások lebonyolítása videóbanki csatornán keresztül. Ezen túl az androidos telefonon már 2016 óta elérhető mobilfizetés (Gránit Pay) mellett, a múlt év júliusától iPhone-on (Apple Pay) is biztosítja ügyfelei részére a mobilfizetési megoldást.

Az innovációk sora 2020 elején is folytatódott az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó fizetési kérelem szolgáltatás bevezetésével és az NHP Hitel Hajrá online igénylési lehetőségének megteremtésével.

Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató szerint fordulóponthoz érkeztünk, a vírus okozta sajnálatos helyzet és a hazai digitális kultúra terjedése felgyorsítjaa pénzügyi szolgáltatások digitalizációját, amelyben a bank élen kíván járni ebben az évben is.

A stratégia tárgyalása kapcsán a bank elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta a közgyűlésen, hogy a jövőbe senki sem lát, de mint ahogy az elmúlt 10 esztendőben minden évben sikerült túlteljesíteni a stratégiában megfogalmazott kulcs pénzügyi mutatókat, ígéri, hogy a jövőben is mindent megtesznek azért, hogy ez a trend változatlan maradjon.