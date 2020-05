Európa leggazdagabb embere veszítette el a világon a legtöbb pénzt a koronavíruson

Nem kímélte a koronavírus Európa leggazdagabb embereit sem, a világon az idén legtöbb pénzt vesztő milliárdosok tízes listáján három európai üzletember is szerepel. A legtöbb pénzt idén a francia Bernard Arnault vesztette a luxusipari cikkek iránti visszaeső kereslet miatt. Ennek apropóján megnéztük, hogy állnak idén eddig Európa leggazdagabbjai.

A 71 éves milliárdos és egyben Európa leggazdagabb embere, Bernard Arnault különösen nagy ütést kapott a koronavírustól, több mint 70 márkából álló cégbirodalmát minden oldalról nagy támadás érte, a luxusmárkákat magába foglaló LVMH idén eddig közel 20%-ot esett, Arnault vagyona pedig több mint 30 milliárddal csökkent, ezzel pedig ő vesztett a legtöbb pénzt a világon a koronavírus miatt. Nagyjából annyi pénzt vesztett, amennyit az Amazon-vezér Jeff Bezos nyert idén. Arnault vagyona jelenleg 74,6 milliárd dollár, ezzel amellett, hogy Európa leggazdagabbjának számít, egyben a világ negyedik leggazdagabb embere is.

Arnault vagyonvesztését egyértelműen a koronavírus terjedésének köszönheti, divatáruházai több mint egy hónapja zárva vannak a vírus miatt, a Dior parfümöket most sokkal kevesebben veszik, ahogy a Dom Perignon pezsgőket is. Mindezek mellett az üzletembernek még egy 16 milliárd dolláros csekket is ki kell egyenlítenie a Tiffany & Co. járvány előtti megvásárlásáért.

Forrás: Christophe Morin/Bloomberg via Getty Images

Nem Arnault az egyetlen európai, aki sok pénzt vesztett idén. A Bloomberg Billioanires Index adatai szerint a legtöbbet vesztő milliárdosok között a második Arnault után Amancio Ortega spanyol üzletember, de a top 10–es vagyonvesztők között ott van még Francois Pinault is, a Kering luxuscég alapítója.

A lista alapján összeszedtük, hogy állnak a pénzszerzéssel idén Európa leggazdagabbjai Arnault után:

Francoise Bettencourt Meyers

A jelenlegi 52,5 milliárd dolláros vagyonával a hölgy Európa második leggazdagabb embere és egyben a világ 14. leggazdagabbja. Nem mellékesen vagyonával övé a világ leggazdagabb nőjének címe is, igaz, idén eddig őt sem kímélték az események, miután vagyona 6,5 milliárd dollárral került lejjebb a tavaly év végi állapothoz képest. Bettencourt és családja kezében van a L’Oreéál szépségipari cég, a koronavírus azonban a szépségápolási cikkek iránti keresletet is jelentősen visszafogta.

Forrás: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images for Fondation Bettencourt-Schueller

Amancio Ortega

Ahogy az előbb már utaltunk rá, Bernard Arnault után idén eddig Amancio Ortega vesztett vagyonából a legtöbbet, összesen több mint 25 milliárd dollárt. Ezzel mostani vagyona 50,4 milliárd dollárt tesz ki, amellyel Európa harmadik és a világ 15. leggazdagabb embere. Ortega birtokában van az Inditex, amely sok ruhamárkát foglal magába, de ahogy a luxuscikkek piaca, úgy a ruhavásárlás is visszaesett a koronavírus miatti boltbezárások következtében.

Forrás: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Francois Pinault

A francia üzletember is luxusmárkákban utazik, az ő és családja tulajdonában van a Kering, amely alá olyan márkák tartoznak, mint a Saint Laurent, Alexander McQueen és a Gucci. Sajnos ezt az iparágat sem kímélte a vírus, Pinault vagyona idén eddig 10,6 milliárd dollárral csökkent. 31,2 milliárd dollárjával jelenleg ő Európa negyedik és a világ 26. leggazdagabb embere.

Forrás: David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images

Giovanni Ferrero

A Ferrero édességgyártó cég alapítójának fia, Giovanni Ferrero Európa ötödik leggazdagabb embere, annak ellenére, hogy idén eddig több mint 5 milliárd dollárral csökkent vagyona, amely így 27 milliárd dollárnál áll. A Ferrerónál ő tölti be az elnöki posztot.

Forrás: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Címlapkép: Christophe Morin/Bloomberg via Getty Images