Megint áll a bál Farkas Ádám körül az EU-ban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Újabb összeférhetetlenségi ügybe keveredett Farkas Ádám. A PSZÁF korábbi elnöke ugyanis a londoni székhelyű Association for Financial Markets in Europe (AFME) nevű lobbiszervezet vezérigazgatói széke mellett, ahová az Európbai Bankhatóságból (EBA) ült át, most a brit pénzügyi TheCityUK igazgatóságába is szeretne bekerülni – számolt be pénteki hírlevelében a Politico.