A magyar gazdaság egyik motorja került veszélybe - Mi történik az IT-szektorban?

A koronavírus-járvány kíméletlenül végigsöpör az IT-piacon is, most kiderül, mennyire válságálló a szektor. Bár a járvány kirobbanása idején home office-ba vonult a cégek tömege, és ez hozott némi felfutást a keresleti oldalon az IT-piacon, de sok cég azonnal leállította a nem életbevágóan fontos IT-fejlesztéseit, és egyelőre mindenki kivár. Mit lépnek a legnagyobb beszállítók, merre érdemes most továbblépni az IT-cégeknek? A hazai IT-piac meghatározó szereplői és véleményvezérei beszélgetnek minderről május 20-ai online konferenciánkon

Regisztráció itt!

A Portfolio egy teljesen új és egyedülálló, ONLINE eseménysorozatot indított, amelyek témái a percről-percre változó helyzetet szorosan követik, és illeszkednek a már jól megszokott és 8 éve fennálló Financial and Corporate IT konferenciánkhoz. A Financial and Corporate IT konferenciánk második ONLINE eseményen az alábbi témákkal foglalkozunk:

Laufer Tamás IVSZ-elnök a hazai IT-piac jelenlegi helyzetéről, a koronavírus-válság miatt szükségessé vált lépésekről tart nyitóelőadást.

Laufer Tamás Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége - szövetség a digitális gazdaságért, elnök 2010 óta az IVSZ elnöke, előtte alelnöke volt. Kiemelt ügyként kezeli a hazai informatikai kkv-k fejlesztését, az informatika oktatást és a digitális átalakulás társadalmi és gazdasági hatásait. Az IV Tovább … Tovább 2010 óta az IVSZ elnöke, előtte alelnöke volt. Kiemelt ügyként kezeli a hazai informatikai kkv-k fejlesztését, az informatika oktatást és a digitális átalakulás társadalmi és gazdasági hatásait. Az IV

Fekete Pétert a 4iG kilátásairól, terveiről kérdezzük meg élőben, a közönség is kérdéseket tehet fel a hazai IT-piac meghatározó tőzsdei vállalatának elnöki-tanácsadójának.

Fekete Péter 4iG Nyrt., elnöki tanácsadó Fekete Péter 2019 júliusa óta 4iG Nyrt. elnöki tanácsadója. A társaság akvizíciós, tőkepiaci- és befektetői, valamint nemzetközi kapcsolataiért felel. 2017 szeptembere és 2019 júliusa között a K Tovább … Tovább Fekete Péter 2019 júliusa óta 4iG Nyrt. elnöki tanácsadója. A társaság akvizíciós, tőkepiaci- és befektetői, valamint nemzetközi kapcsolataiért felel. 2017 szeptembere és 2019 júliusa között a K

Az esemény panelbeszélgetésén a COVID-19 válság eddigi tanulságairól, az IT-piac jövőjéről lesz szó csúcsvezetők társaságában:

Pintér Szabolcs SAP Hungary, ügyvezető igazgató Tovább … Tovább

Vinnai Balázs W.UP, elnök 2018. szeptember 15-től Vinnai Balázs tölti be a banki szoftvereket fejlesztő W.UP elnöki pozícióját, és egyben befektetőként is szerepet vállal a cég életében. A 41 éves Vinnai Balázs jogot végzet Tovább … Tovább 2018. szeptember 15-től Vinnai Balázs tölti be a banki szoftvereket fejlesztő W.UP elnöki pozícióját, és egyben befektetőként is szerepet vállal a cég életében. A 41 éves Vinnai Balázs jogot végzet

Szekeres Viktor Gloster Infokommunikációs Nyrt., Tulajdonos alapító Szekeres Viktor az Államigazgatási Főiskolán végzett, vezetés-szervezés szakon. Rövid alkalmazotti tapasztalat szerzés után közel két évtizede megalapította saját informatikai vállalatát a Gloster Inf Tovább … Tovább Szekeres Viktor az Államigazgatási Főiskolán végzett, vezetés-szervezés szakon. Rövid alkalmazotti tapasztalat szerzés után közel két évtizede megalapította saját informatikai vállalatát a Gloster Inf

Rakoncza Zsolt Dell Magyarország, Vezérigazgató Rakoncza Zsolt 2019 augusztusa óta felel a Dell Technologies Magyarország teljes tevékenységért, az ügyfélkapcsolatokért, valamint a disztribútori és partnerkapcsolatokért. Az elismert szakember elhiv Tovább … Tovább Rakoncza Zsolt 2019 augusztusa óta felel a Dell Technologies Magyarország teljes tevékenységért, az ügyfélkapcsolatokért, valamint a disztribútori és partnerkapcsolatokért. Az elismert szakember elhiv

A rendkívüli helyzet sem ad okot arra, hogy lemaradjanak a legfontosabb történésekről és nélkülözniük kelljen tapasztalt szakértőink útmutatását és véleményvezéreink jövőképét. Vegyen részt online rendezvénysorozatunkban a magyar pénzintézeti és nagyvállalati IT-piac legjelentősebb szakértőivel és legyen naprakész a gyorsan változó helyzetben is!

A Financial and Corporate IT 2020 – Online eseménysorozat időpontjai és témái:

2020. május 6. - Koronavírus a pénzintézeteknél – Mi történik az IT-fejlesztésekkel? 2020. május 20. - Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon 2020. június 3. - Digital UX a bankoknál 2020. június 17. - E-kereskedelem és payment

A címlapkép forrása: Getty Images.