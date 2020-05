Összefogott a Telenor a K&H-val, 27 céget segítenek

A Telenorral bővült a K&H Bank Start it@K&H inkubátorprogramja, a telekommunikációs vállalat a legújabb mobiltechnológiával segíti a már 27 startuppal működő iparágtól független programot - közölte a pénzintézet és a távközlési cég az MTI-vel szerdán.

Németh Balázs, a K&H operáció, technológiák és lakossági hitelkezelési divízió vezetője a közleményben elmondta: a programra a tavalyival közel azonos számú jelentkezők közül 8 csapatot választottak be az idén az online programba, egy csapat pedig egy hackathon esemény, a Start it @K&H különdíjasaként nyert felvételt. Hozzátette: eddig több mint 45 iparági mentor és szakértő, valamint 15 vállalati és egyetemi partner támogatta a startupokat, hozzájuk csatlakozott most a Telenor.

Már a járványt megelőzően is nagy hangsúlyt fektettek startupjaik digitális támogatására, erre példaként említette a Global Accelerator Network (GAN) 1 millió dollár értékű digitális szolgáltatáscsomagját, ami 120 ezer dollár értékű IBM felhőszolgáltatást tesz elérhetővé a startupok számára. A lehetőségek a Telenorral kötött megállapodás keretében korlátlan mobilnet hozzáféréssel és kedvezményes céges szolgáltatáscsomaggal bővültek. A startupok elsőként férhetnek hozzá az 5G hálózathoz is, ami jelentősen támogathatja termékeik, ötleteik megvalósítását - hangsúlyozta.

Mészáros Attila, a Telenor Magyarország vállalati kommunikációs igazgatója kiemelte: szakembereik és a biztosított 5G-s eszközök segítségével a programban résztvevő vállalkozások megbízható műszaki háttérre és gyakorlati tapasztalatokra építve emelhetik be üzleti megoldásiakba az 5G előnyeit.

A közlemény szerint az idén bekerült 9 új csapat is igazolja a program sokszínűségét, hiszen van köztük nagyvállalatok számára egyedi tervezésű kerékpár csomagokat szállító vállalkozás, e-sport platformot fejlesztő cég is, széleskörű játékpalettával. Ugyancsak bekerült a programba egy közösségi platform, amelyen a felhasználók saját gardróbjukat értékesíthetik, akárcsak az a vállalkozás, amely az ügyfeleket és az időpontfoglalásokat egyeztető appot fejlesztett ki.