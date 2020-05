Újabb pofon az amerikai gazdaságnak: perek ezreit szórják a cégek nyakába a koronavírus miatt

„Az ország minden területén aggódnak a cégek, különösen a kkv-k a jogi felelősség kockázata miatt. Erre nincs jó forgatókönyv. Egy jogi eljárás kifejezetten nagy kárt tud okozni egy kisvállalkozásnak, mert egy per költségei miatt lehet, hogy be kell zárni az egész vállalatot” – mondta Harold Kim, a U.S. Chamber Institute for Legal Reform elnöke a hírcsatornának.

Hasonló véleményt fogalmazott meg a Burford Capital is, egy perfinanszírozással foglalkozó vállalat is, amely arra számít, hogy a koronavírus gazdasági hatásai miatt számos vállalat és ügyfeleik fognak pereket indítani. Hozzáteszik: hasonló tendenciákat láthattunk a 2008-as válság után is, illetve az 1990-es években az azbeszttel kapcsolatos kutatások eredményeképpen.

„A koronavírust követő peres eljárások száma minden korábbinál nagyobb lehet” – mondta a hírcsatornának Harold Kim.

Néhány jogi szakértő azt javasolja, hogy az állam adjon valamilyen szintű védelmet a vállalatok számára, hiszen nagyon komoly gazdasági károkat okozhat a perek száma, ami a cégek nyakába szakad a koronavírus miatt, ami még inkább kitolja majd a gazdaság helyreállításának idejét.

Szerdáig eddig 1000 peres eljárást indítottak a koronavírus miatt Amerikában a Hunton Andrews Kurth ügyvédi iroda adatai szerint, eddig főleg hajózási társaságokat, húsüzemeket és idősotthonokat pereltek be, de perlik a Walmartot, az Amazont és a McDonald’s-t is.

