Digitális ugrás a bankszektorban - Mi történik a háttérben?

A koronavírus-járvány a banki ügyintézést a digitális világba tereli, a pénzintézetek nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy minél több terméket, szolgáltatást digitális csatornán is elérhetővé tegyenek. De mindezt úgy kell megtenniük – rekordgyorsasággal – hogy a digitális ügyfélélmény legalább ugyanolyan jó, vagy lehetőleg még jobb legyen, mint a fióki kiszolgálás. Milyen megoldásokat választanak a bankok, és milyen jogszabályi változásokra van még szükség, ahhoz, hogy a bankok a fintecheknél és big techeknél megszokott élményt kapják meg tőlük? Milyen belső banki változásokra van szükség ahhoz, hogy a bankok a digitális világ gyorsan változó környezetéhez alkalmazkodjanak? Kiderül mindez a Financial and Corporate IT - Digital UX a bankoknál c. június 3-ai online konferenciánkon.

Regisztráció itt!

A Portfolio egy teljesen új és egyedülálló, ONLINE eseménysorozatot indított, amelyek témái a percről-percre változó helyzetet szorosan követik, és illeszkednek a már jól megszokott és 8 éve fennálló Financial and Corporate IT konferenciánkhoz.

A Portfolio által használt HOPIN platformon networkingre, kiállításra is van lehetőség: a rendezvény nem csupán egy stream, hanem valódi interaktív, virtuális konferencia.

A Financial and Corporate IT konferenciánk harmadik ONLINE eseményen többek között az alábbi témákkal foglalkozunk:

Online számlanyitás, digitális hitelezés, videóbank és fejlett netbankok – Az ügyfelek is rárepültek a digitális megoldásokra?

Fintech támadók vs. bankok - Hogy állunk most a digitális ügyfélélmény területén?

Agilis transzformáció a bankok szervezeti felépítésében – Mekkora lökést adott ennek a COVID-válság?

Hogy használják ki a bankok a momentumot arra, hogy a belső működésüket digitalizálják?

Hol szükségesek szabályozói lépések a digitalizáció területén? – Milyen szabályozói változásokra van szükség?

A Deloitte frissen elkészülő régiós kutatásából megtudhatjuk, hogy a bankok jelenleg hogy állnak digitalizáció területén a régióban, mi történik a front-endeken, és a magyarországi helyzettel is megismerkedhetünk.

Előadóink lesznek többek között:

Fáykiss Péter Magyar Nemzeti Bank, igazgató 2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az egyetemi évek alatt 2007-2008 között dolgozott az IFUA Horváth & Partners nemzetközi tanácsadó cég pénzügyi intézményekkel foglalkozó területén, Tovább … Tovább 2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az egyetemi évek alatt 2007-2008 között dolgozott az IFUA Horváth & Partners nemzetközi tanácsadó cég pénzügyi intézményekkel foglalkozó területén,

Strén Gábor Microsoft Magyarország, ügyféligazgató, Pénzügyi szektor Strén Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját pénzügy területen. 2006-tól a Microsoft Magyarország üzleti megoldások szakmai területért felelt, és részt vett annak sikeres Tovább … Tovább Strén Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját pénzügy területen. 2006-tól a Microsoft Magyarország üzleti megoldások szakmai területért felelt, és részt vett annak sikeres

Kovach Anton ShiwaForce.com, vezérigazgató Kovach Anton a ShiwaForce.com Zrt. vezérigazgatója, 23 éves vezetői tapasztalattal. Az online tartalomkezelő piacon elért szakmai sikerek, a lean módszertan eszközeivel - Scrum, Kanban, Lean Startup - Tovább … Tovább Kovach Anton a ShiwaForce.com Zrt. vezérigazgatója, 23 éves vezetői tapasztalattal. Az online tartalomkezelő piacon elért szakmai sikerek, a lean módszertan eszközeivel - Scrum, Kanban, Lean Startup -

Schenk Tamás Deloitte Digital, Partner, Strategy & Operations Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáci Tovább … Tovább Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáci

Pereczes János MKB Fintechlab, ügyvezető igazgató Pereczes János a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett pénzügyes diplomát és már az egyetemen alatt saját vállalkozás elindításán dolgozott. Karrierjét a kockázati tőkeiparágban kezdte a PortfoLion-ná Tovább … Tovább Pereczes János a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett pénzügyes diplomát és már az egyetemen alatt saját vállalkozás elindításán dolgozott. Karrierjét a kockázati tőkeiparágban kezdte a PortfoLion-ná

A rendkívüli helyzet sem ad okot arra, hogy lemaradjanak a legfontosabb történésekről és nélkülözniük kelljen tapasztalt szakértőink útmutatását és véleményvezéreink jövőképét. Vegyen részt online rendezvénysorozatunkban a magyar pénzintézeti és nagyvállalati IT-piac legjelentősebb szakértőivel és legyen naprakész a gyorsan változó helyzetben is!

A Financial and Corporate IT 2020 – Online eseménysorozat időpontjai és témái:

2020. május 6. - Koronavírus a pénzintézeteknél – Mi történik az IT-fejlesztésekkel? 2020. május 20. - Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon 2020. június 3. - Digital UX a bankoknál

A címlapkép forrása: Getty Images.