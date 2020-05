Személyi kölcsönök: sokan léptek ki a törlesztési moratóriumból

Lassan a személyi hitelt fizetők fele tér vissza a törlesztőrészletek rendszeres fizetéséhez - derült ki a Bank360.hu körképéből.

A jegybank legfrissebb, május 7-ig összegyűjtött adatai alapján a lakossági adósok 40-45 százaléka kérte már a kilépést a hiteltörlesztési moratóriumból, azaz folytatja a megszokott módon törlesztőrészleteinek fizetését, míg a vállalkozások 30-40 százaléka cselekedett ugyanígy.

A szakportál most a bankokat is megkérdezte arról, hogy a személyi kölcsönnel rendelkező ügyfelek hány százaléka választotta a moratóriumból történő kilépést. Az eddig választ adó bankok közül

az MKB Banknál 33 százalék,

a CIB Banknál 39 százalék,

az OTP Banknál pedig 40 százalék feletti az arány,

a Sberbank tájékoztatása szerint a banknál a jegybanki várakozások feletti az arány, azaz szintén 40 százalék körüli lehet,

a K&H Bank azt válaszolta, hogy közel 40 százalék lépett ki eddig a moratóriumból,

a Takarékbanknál 31 százalék ez az arány,

míg az Erste Banknál a 40 százalékot éri el azok aránya, akik folytatják a személyi kölcsönök törlesztését.

Bár nagy eltérés nincs, a személyi kölcsönök esetében még így is alacsonyabb a kilépők aránya a lakáshitelesekhez képest. Több ok is van a Bank360.hu szerint, amiért a lakáshiteles ügyfelek kb. fele döntött a hitelek törlesztése mellett:

a családok számára az egyik - ha nem a legnagyobb - vagyonuk a saját ingatlan, éppen ezért törekednek az ezzel kapcsolatos legnagyobb biztonságra. Így aki teheti, inkább a lakáshitelét törleszti tovább, hogy semmiképpen se merüljön fel probléma.

A lakáshitelek futamideje több évtized is lehet. A moratóriummal ez további kilenc hónappal tolódna ki, ami tovább nő a felgyűlt kamatok egyenletes visszafizetésével, a legtöbben viszont ódzkodnak attól, hogy újabb hónapokig kelljen a lakáshitel törlesztőjét fizetni.

míg a lakáshiteleknél még mindig jelentős a változó kamatozású hitelállomány, ami hosszú távon bizonytalanságot jelent az ügyfeleknek, tehát több szempontból fontosabb a törlesztés szerződésszerű folytatása, addig a személyi kölcsönöknél a kamatozás leginkább fix és így könnyebben tervezhető a jövőbeli törlesztés.

