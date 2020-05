Érdekes számokat tett közzé a K&H az azonnali átutalásról

A K&H-nál napi átlagban márciusban közel 34 ezer alkalommal, több mint 4,2 milliárd forintot utaltak az azonnali átutalási rendszer segítségével a bank ügyfelei. Egy-egy utalásra átlagosan 124 ezer forint jutott. Az új rendszer éjjel-nappali üzemmódjának köszönhetően már a hétvégékre is több mint 5 milliárd forintos forgalom jutott. A K&H-s ügyfelek körében népszerűek a címzett bankszámlaszáma helyett megadható másodlagos azonosítók: az országosan regisztrált adatok 35 százalékát a bank ügyfelei adták.

Zökkenőmentesen vált a mindennapi bankolás részévé az azonnali fizetési rendszer, amelynek márciusi indulása óta a 10 millió forintos vagy ennél alacsonyabb összegű lakossági átutalások rögtön – maximum 5-20 másodpercen belül - beérkeznek a célszámlára - közölte a K&H, amely adatokat is közzétett a rendszer működéséről.

Márciusban összesen közel 1,04 millió átutalást indítottak a K&H-s ügyfelek az azonnali fizetési rendszerben, a tranzakciók értéke megközelítette a 130 milliárd forintot. Mindez azt is jelenti, hogy napi átlagban közel 34 ezer utalás került a rendszerbe több mint 4,2 milliárd forint értékben. Egy-egy utalás keretében pedig átlagosan 124 ezer forintot utaltak át az ügyfelek. Németh László, a K&H számlavezetés és bankkártya termékmenedzsment vezetője elmondta, hogy a legforgalmasabb nap március 10-e – egy keddi nap - volt. Akkor közel 63 ezer azonnali átutalást hajtottak végre nagyságrendileg 7 milliárd forint értékben. A K&H-s azonnali utalások mindössze 0,2 százaléka ért célba az 5 másodpercen szintidőn túl, ez jobb arány, mint a teljes országos rendszert működtető Giro Zrt. által mért 0,7 százalékos mutató.

Az azonnali átutalási rendszerrel együtt elindultak az úgynevezett másodlagos azonosítók is, amelyek a korábbinál sokkal könnyebbé teszik az átutalásokat. Március 2-től ugyanis nem muszáj megadni azt a bankszámlaszámot, ahová menne a pénz. Ha a címzett előzetesen regisztrálta a bankjánál valamelyik másodlagos azonosítóját, ami lehet az e-mail címe, mobilszáma mellett az adószáma vagy adóazonosító jele is, akkor ezeknek a megadásával is teljesül az utalás.

Németh László elmondta: márciusban az országosan regisztrált, vagyis az összes banknál megadott másodlagos azonosítók 35 százalékát a K&H ügyfelei regisztrálták. Ez pedig az mutatja, hogy a bank ügyfelei vevők az új, az átutalásokat nagyban leegyszerűsítő megoldásra, amely hosszabb távon nyugdíjba küldheti a hosszú számsorokból álló bankszámlaszámokat.

Az azonnali fizetési rendszer újdonsága az is, hogy éjjel-nappali üzemmódban működik, azaz hétvégén is rögtön teljesülnek a tranzakciók. Márciusban a K&H-s azonnali utalások 10 százaléka esett hétvégi napra, összesen 108 ezer azonnali tranzakció keretében több mint 5 milliárd forintot utaltak el a bank ügyfelei. Németh László szerint egyelőre azt még korai megmondani, hogy a hétvégék belépése miatt megváltoztak-e az átutalási szokások, vagy csak a korábban banki időn kívül rögíztett utalások értek célba a hétvégi napokon.

A bank márciusi eseti utalásainak 41 százaléka került be az azonnali fizetési rendszerbe, ez az arány számottevően növekedni fog szeptembertől, amikor az úgynevezett kötegelt vállalati átutalások is belépnek a rendszerbe.