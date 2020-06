Nagy jövőt lát a pénzküldő szolgáltatásokban a Mastercard Magyarországon

Mastercard Send Championship néven versenyt hirdet a Mastercard annak érdekében, hogy új pénzküldő szolgáltatások jelenjenek meg a magyar piacon, a győztes 100 000 euró támogatásban részesül. Erről, és a pénzküldő szolgáltatások magyarországi használatáról kérdeztük Eölyüs Endrét, a cég budapesti irodájának vezetőjét.

A Mastercard fél éve indította el a termináltelepítési programját. Miért a pénzküldő szolgáltatások területén folytatják a piacélénkítő munkát?

Úgy látjuk, hogy az elmúlt hónapok történései felgyorsították a digitalizáció folyamatát, a boltokban is sokkal inkább a kártyák kerültek elő, hiszen az érintésmentes fizetés lehetősége óriási előnyt jelent. De vannak más olyan területek, ahol a technológia már lehetővé teszi, hogy kevesebb készpénzt használjunk.

Mennyire nyitott a pénzküldő szolgáltatások használatára egy átlag magyar felhasználó?

A Mastercardnak azért is fontos, hogy ezt a versenyt a magyar piacon indítsa el, mert úgy látjuk, hogy nagyon nyitottak az emberek az ilyen újdonságok felé. De ez részben abból is fakad, hogy minden olyan szolgáltatást szívesen használunk, ami egyszerűsíti, kényelmesebbé teszi az életünket.

Jó példa erre a mobilfizetés: egy friss, itthon végzett kutatásunk szerint a magyarok 55 százaléka már tisztában van vele, hogy bankjánál elérhető-e ilyen szolgáltatás és 24%, vagyis közel minden negyedik válaszadó fizetett már mobillal. Szeretik, mert a mobiljuk mindig náluk van és sokkal egyszerűbb ezt a zsebükből elővenni, így a kasszánál gyakorlatilag csak néhány másodpercet töltenek el fizetéssel. Egy megfelelő pénzküldő szolgáltatással ugyanilyen sikereket lehet elérni ma Magyarországon.

Magyarországon van már ilyen pénzküldő szolgáltatás, hiszen a Viberrel közösen tavaly mutatták be a Moneytou pénzküldő funkciót. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak?

A Moneytou egy újítás volt, ami a Viber 3 millió magyar felhasználója teszi lehetővé a pénzküldést mindössze néhány másodperc alatt. Nem véletlen, hogy a magyarországi bevezetés után a szomszédos országokban is elindították ezt a funkciót. De úgy látjuk, hogy ez csak egy része azoknak a területeknek, ahol kézenfekvő megoldás a pénzküldés.

Milyen felhasználási területeket látnak még a magyar piacon?

Használhatják barátok egymás között egy éttermi számla szétosztásához, borravaló fizetéséhez, családok nemzetközi utalásokhoz, biztosítótársaságok kárkifizetéshez, vagy akár kereskedők is azonnali áruvisszatérítéshez. De ez csak néhány példa arra, hogy a magánszemélyek közötti pénzküldés mellett az üzleti tevékenységekbe is jól beilleszthető ez a megoldás.

Milyen előnyei vannak a szolgáltatásnak más elektronikus fizetési megoldásokkal szemben?

A Mastercard Send alapú szolgáltatások lehetővé teszik, hogy meglévő kártyánkat sokoldalúan, a kártyánál megszokott kényelem mellett tudjuk használni. Ha regisztráljuk is kártyánkat, később annak fizikai jelenlétére sincs szükség, sőt, prepaid kártyák esetén bankszámlát sem kell nyitnunk. A küldött pénz azonnal megjelenik a fogadó fél számláján, függetlenül attól, hogy a világ melyik részén él, és hol bankol. E mellett pedig fontos kiemelni a biztonságot, hiszen a technológiánk ezen a területen is biztosítékot jelent mind a szolgáltatók, mind a felhasználók felé.

Mennyire mozgatja meg a pénzügyi szolgáltatókat egy ilyen verseny? Kiknek a pályázatát várják?

Azt látjuk, hogy nem csak a piaci szereplők, de a kormány is sokat tesz azért, hogy háttérbe szoruljon a készpénz használata és a digitális fizetések felé mozduljunk el. Éppen ezért, ha egy bank versenyben akar maradni, fontos olyan digitális szolgáltatásokkal előrukkolnia, amivel előnyre tehet szert. A mostani trendek azt mutatják, hogy a piaci szereplőknek ehhez olyan innovatív megoldásokkal kell megjelenniük, amelyek egyrészt valós problémára találnak megoldást, másrészt figyelnek a kiemelkedő ügyfélélményre.

A Mastercardnál mi is úgy látjuk, hogy ez lehet a hosszútávú siker titka a magyar piacon is. Csak egy példa erre: nagyon sok vállalkozás van kapcsolatban külföldi kereskedőkkel, szolgáltatókkal, partnerekkel. Szerintünk ma már joggal várja el, hogy egy kifizetés ne 2-3 nap alatt érkezzen meg a partnerétől, hanem azonnal lássa azt az egyenlegén. A pénzügyi szolgáltatók könnyen beépíthetnek egy ilyen funkciót a már jól működő mobilbanki alkalmazásukba.

Hogyan segíti ezt a folyamatot a most meghirdetett verseny?

Egy jól működő pénzküldő szolgáltatás teljes lefejlesztése idő és pénz, ráadásul sok kockázata is van. A Mastercard amellett, hogy anyagilag is támogatja a győztes terv megvalósítását, a fejlesztést is gyorsabbá teszi, hiszen a Mastercard Senddel egy kész technológiai megoldást adunk, amit be lehet építeni egy már meglévő alkalmazásba, szolgáltatásba.

Fenti példánál maradva, egy mobilbanki alkalmazás részeként indíthatunk utalást, ami a külföldön élő fél kártyájára pár másodperc múlva meg is érkezik. Ráadásul a Mastercard Send nem csak Magyarországon, de világszerte bizonyított, sok tapasztalat és naprakész technológia áll mögötte, így nagy segítséget jelent a hazai szolgáltatók számára.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.