Megvan az EKB terve a koronavírus miatt bedőlő hitelekre

Egy rossz bank létrehozásával készülne fel az EKB a koronavírus miatt esetlegesen bedőlő hitelekre, ezzel segítve ki a kereskedelmi bankokat egy újabb nagyobb bukóból a koronavírus-válság idején – írja az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva a Reuters.

Közeli források szerint az EKB már felállított egy munkacsoportot annak érdekében, hogy megvizsgálják egy rossz bank felállításának lehetőségét. Az EKB egyelőre nem kommentálta az értesülést.

A hivatalos statisztikák szerint az eurózónában jelenleg is félezer milliárd euró környékén áll az a hitelállomány, amelyet várhatóan nem vagy csak részben tudnak majd visszafizetni az adósok. Ez az összeg a koronavírus miatt ennél is jelentősebbre, akár ennek duplájára is duzzadhat az EKB terveire rálátó források szerint. A bedőlő hitelek pedig nagy terhet raknának az amúgy is gondokkal küszködő bankszektorra.

Bár az EKB által felállítandó rossz bank ötlete már két évvel ezelőtt felvetődött, a források szerint a jegybank az utóbbi hetekben kérdezősködött erről az ötletről a bankok és EU-s döntéshozók körében. A rossz bank felállításához nagy szükség lesz majd a blokk legerősebb gazdaságának, Németország áldására is.

A források szerint a rossz bank mögött ott állna az európai stabilitási mechanizmus egyfajta kezesként. A tervek szerint a rossz bank kötvényeket bocsátana ki, amelyeket a kereskedelmi bankok vennének meg a nemteljesítő hiteleikért cserébe, ezzel semlegesítve a vírus okozta sokkot az európai hitelezőkön. A bankok ezeket a kötvényeket ezt követően az EKB-nál helyezhetik el jegybanki finanszírozásra való biztosítékként.

Az egyik, neve elhallgatását kérő forrás szerint a nagyobb európai kereskedelmi bankokat is bevonhatják a séma kialakításába. A rossz bankkal kapcsolatos egyeztetések az év későbbi szakaszában várhatóak, mivel jelenleg az európai országok a 750 milliárd eurós mentőcsomag részletein dolgoznak.

Andrea Enria, az EKB bankfelügyeleti vezetője szerint egyelőre még korai rossz bankokról beszélni, mivel még nem látni, pontosan milyen súlyos hatása lesz a koronavírusnak a bankokra és a fizetőképességre nézve. Elmondása szerint a bankoknak jelenleg több mint 600 milliárd eurónyi tőkéjük van, amely valószínűleg elegendő lesz a nehézségek kezelésére, hacsak nem jön egy második hullám a vírusnál.

