Most fog kiderülni, melyik bank vette komolyan a koronavírus figyelmeztetését

Miközben támogatniuk kell a koronavírus utáni gazdasági kilábalást, önmaguk újragondolására és üzleti egészségük megőrzésére is nagyon oda kell figyelniük a közeljövőben a retail bankoknak – hívja fel a figyelmet friss tanulmányában a McKinsey. A bankok bevételi szintje az előző válsághoz hasonló mértékben csökkenhet globálisan, ennek elkerülésére nagy szükségük van az elmúlt hónapokban látott gyors döntéshozatali folyamatok fenntartására.

A tanácsadócég szerint

a bevételek csökkenése hasonló lehet a koronavírus miatt a 2008-2009-es globális pénzügyi válság és a 2011-2012-es európai adósságválság során látottakhoz, a kockázati költségek levonása utáni bevételi szint azonban még nagyobbat eshet,

a McKinsey modellje szerint 16-44%-os bevételcsökkenés jöhet Nyugat-Európa bankjainál,

eközben gyorsan változnak a fogyasztói preferenciák: Olaszországban, Spanyolországban és az USA-ban az ügyfelek 15-20%-a számít arra felmérésük szerint, hogy növeli a digitális csatornák használatát a válság elmúltával is, más piacokon ez az arány 5-13%,

a tranzakciókat szerte Nyugat-Európában 60-85% már digitálisan intézné, még a 65 év felettiek is,

amennyiben ez kitart, a bankoknak akár három évnyi gyorsulásra kell felkészülniük az ügyfelek digitális preferenciáiban, ami egyes piacokon 25%-os fiókszámcsökkenésben és a call centerek által végzett tevékenység (kevésbé ügyfélcentrikus és kis hozzáadott értékű) 30%-ának eltűnésében csapódhat le,

a komplex ügyféligények akár 35%-át távoli elérésen keresztül elégíthetik ki a bankok.

Példák a digitalizáció lehetőségeire



Globálisan csak a bankok felénél lehet digitálisan zároltatni a hitelkártyát, és a bankok kevesebb mint egyharmadánál lehet digitális csatornán intézni a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos reklamációkat a Finalta adatai szerint. A koronavírus előtti Finalta-kutatás szerint az amerikai contact centerekbe bejövő hívások 48%-át lehetne digitális csatornára terelni.

A bevételekre és az ügyfélkapcsolatokra helyeződő nyomás miatt a bankok arra kényszerülhetnek, hogy újragondolják bevételi forrásaikat, új termékek elindítását és a tanácsadói, illetve pénzügyi védelmet nyújtó megoldásokra helyezve át a fókuszt. Fejellett elemzési eszközök segíthetnek a releváns réspiacok felkutatásában, ám ezt a digitális értékesítés és a marketing átalakításával kell összekapcsolni. Mindezt felvásárlások és összeolvadások is gyorsíthatják, többek között a méretgazdasági problémákkal küzdő bankok és fintechek részéről.

Eközben a bankok kockázati modelljei is fejlesztésre szorulhatnak, amivel elkerülhetik a bankok a 2008-2009-eshez hasonló hitelezési veszteségeket. A korábbiaknál pontosabb, előretekintő hitelkockázati modelleket vezethetnek be, immár beépítve az ügyfelek real-time tranzakciós adatait és az őket érintő kormányzati akciókat is, lehetővé téve, hogy szegmentálják az ügyfeleket aszerint, átmeneti likviditási válságban, üzleti modell válságban vannak vagy éppen strukturális leépülést mutatnak.

Az alkalmazkodás gyorsasága elsőrendű, márpedig a bankok az elmúlt hetekben megmutatták, hogy gyorsabban mozognak, mint azt korábban gondolták – jegyzi meg a McKinsey anyaga. Azok a bankok, amelyek hasonló agilitással digitalizálnak a jövőben, mint a járvány ideje alatt, felkészültebbek lesznek, mint a többiek.

A tanácsadócég szerint ennek kapcsán négy kérdést kell megválaszolniuk a maguk számára Nyugat-Európa és az USA bankjainak.Hozzátehetjük, ez ugyanúgy a magyar bankokra is érvényes:

Fel van készülve az értékesítési csatornád a digitális preferenciák akár három éven keresztül zajló gyorsuló átalakulására? Újra tudod gondolni bevételi forrásaidat, hogy piac feletti növekedést produkálj organikusan és nem organikusan egyaránt? Megfelelően hozzáátalakítottad a hitelkockázat-kezelést és ügyfélkiszolgálást az új környezethez? Fenn tudod tartani és ki tudod kényszeríteni azt a gyors döntéshozatalt, amit a válság alatt folytattál?

Mindez nem új, a tanácsadócég javaslatai inkább az elmúlt hónapokban nagyon gyorsan megváltozó működési és üzleti környezethez való gyors alkalmazkodás lendületének fennmaradását célozzák, külön hangsúlyozva a társadalmi bizalom fenntartásának és egy koronavírushoz igazított „új társadalmi szerződésnek” a szükségességét, illetve lehetőségét.

Címlapkép: Shutterstock