20 milliós bírságot kapott a Raiffeisen, 10 millióst a CIB

Az MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságaik miatt. A bankok számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak, nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, s többször elmulasztották a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzési tárgyú belső képzéseik megtartását - közölte a felügyelet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatokat folytatott le a CIB Bank Zrt.-nél és a Raiffeisen Bank Zrt.-nél a hitelintézetek pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységének ellenőrzésére. A jegybanki vizsgálat a CIB Bank esetében 2017. január 1-től, míg a Raiffeisen Banknál 2017. július 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Az MNB hiányosságokat tárt fel mindkét banknál a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésével kapcsolatban a szűrési riasztások határidőben történő feldolgozása terén, a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleinek tízmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyleteinek szűrését illetően, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzési tárgyú belső képzések megtartása kapcsán. A CIB Bank több alkalommal nem jelentette be haladéktalanul (vagy ismételten) az erre kijelölt hatóságnak a pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló, tudomásukra jutott információkat. A Raiffeisen Bank vonatkozásában számos esetben a bejelentési kötelezettség teljes elmulasztása került megállapításra.

Ezeken felül a jegybank a CIB Banknál mulasztást tárt fel annak felügyeleti adatszolgáltatásával, a Raiffeisen Bank esetében pedig az automatikus szűrőrendszer jogszabályi elvárásoknak megfelelő kötelező szűréseivel és a bank belső kockázatértékelésével kapcsolatban.

A célvizsgálat során feltárt jogsértések miatt az MNB a CIB Bank esetében 9,625 millió, a Raiffeisen Bank számára pedig 20 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, s (a jogsértések típusától függően) 90-105 napos határidővel kötelezte a bankokat a hiányosság kijavítására és az arról való írásbeli rendkívüli adatszolgáltatásra a jegybank felé.

A bírságösszegek meghatározásakor súlyosító körülménynek számítottak a témával kapcsolatos rendszerszintű, súlyos és ismétlődő hiányosságok. Enyhítő körülményként értékelte viszont az MNB, hogy a hitelintézetek a vizsgálat során már intézkedéseket hoztak a jogsértések egy részének kiküszöbölésére.

Mint ismert, az MNB a pénzügyi piaci szereplők vizsgálatánál kiemelten ellenőrzi a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatos szabályok betartását is. A jegybank a korábbi pénzmosási témavizsgálatában és a jelen eljárásban is tapasztalt hiányosságok nyomán a jövőben is kiemelt figyelmet fordít minderre.