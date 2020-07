Új módszerrel csábítja a gazdagokat Svájc: sziklába vésett, atombiztos széfek jönnek az Alpokban

Svájc eddig is ismert volt arról, milyen bőkezű pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a világ gazdagjainak, most viszont szintet lépnek: az Alpok lábaiba vésett, bombabiztos kamrákat alakítanak ki a vagyonosok számára – írja a Bloomberg.

A sziklákba vésett széfek ötlete egy svájci vállalkozótól ered, a Bruenig Mega Safe AG cég a honlapján hirdeti a hegytömbökbe vájt széfek biztonságát. A tervek szerint egyelőre egy 10 focipálya nagyságú területen alakítanák ki a kamrákat a hegy belsejében, de ha kell, ezt tudják még bővíteni.

A gazdagok oldaláról egyébként valóban lehet kereslet ezen széfek iránt, ugyanis sok bankban a nagyobb betétállománynál már negatív kamatot számítanak fel.

A tervezett kamrák 100 köbmétertől 100 ezer köbméterig is terjednek, és mindegy 90 méter magasak. Ez alapján már akár bunkerek is lehetnének. A cég honlapja kitér arra is, hogy a sziklafalak a páratartalmat 40%-on tartják és állandó, 12 fokos hőmérsékletet tartanak bent.

Az áruk 500 ezer dollárnál kezdődik.

A cég szerint ezek a széfek nemcsak műkincsek és egyéb vagyonok tárolására alkalmasak, hanem magas biztonságot igénylő megbeszéléseket is le lehet itt folytatni.

A Bruenig Mega Safe jelenleg több tucat potenciális ügyféllel is tárgyal a kamrákról, köztük bizalmi vagyonkezelőkkel, galériákkal és vagyonos magánszemélyekkel is. A széfek építésének költségét azok tulajdonosának kell állnia, az ehhez szükséges felszerelést és kivitelezést viszont a cég állja és végzi.

Az építkezések elkezdéséhez a cégnek 7 millió svájci frank indulótőkére lesz szüksége az ügyfelektől, a munkálatokat a tervek szerint jövő év elején kezdik el, az első széfeket pedig 18 hónapra rá fogják majd átadni.

