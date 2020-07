Fordulóponthoz értek a gazdagok: 18 000 milliárd dollárt tüntetett el a koronavírus, de ők más miatt dühösek

Az idei első negyedévben a koronavírus elterjedése a világon több mint 18 ezermilliárd dollárt tüntetett el a piacokról februárban és márciusban, mielőtt áprilisban halványan, de ismét elkezdett volna magára találni a világgazdaság – mutat rá friss elemzésében a Capgemini. Becslésük szerint április végig mintegy 6-8%-kal esett vissza a globális vagyon 2019 végéhez képest, a gazdagok portfólióban rég nem látott szintre emelkedett a részvények aránya, és egyre többen fontolgatják a szolgáltatóváltást a túl magas díjak miatt.

Idén már több tanulmány is kijött arról, milyen jót tett a tavalyi részvénypiaci emelkedés a leggazdagabb vagyonszerzésének. Ugyanezt a trendet erősíti meg a Capgemini frissen kijött jelentése is, amely szerint a dollármilliomosok száma és vagyona is közel 9%-kal tudott nőni 2019-ben.

A Capgemini becslése szerint április végével bezárólag mintegy 6-8%-kal esett vissza a globális vagyon tavaly év végéhez viszonyítva.

2012 óta most először nem az ázsiai és csendes-óceáni régió áll a vagyonnövekedési rangsor elején, mivel tavaly Észak-Amerika vitte el a vezető szerepet 11%-os bővüléssel a milliomosok számában és vagyonában is. Ez a tavalyi milliomosszám-bővülés közel 40%-át adja, a vagyonbővülésnek pedig 37%-kát.

Az Egyesült Államokban a dollármilliomosok száma tavaly 11%-kal nőtt a 2018-ban mért 1%-os bővüléshez képest, amelyben nagy szerepet játszott a részvénypiacok kiemelkedő teljesítménye.

Európában a milliomosok száma és vagyona is hasonló, 9%-os növekedési ütemet produkált tavaly.

A Brexitet övező bizonytalanságok ellenére a briteknél 6%-os növekedést produkált a milliomosok száma és vagyona is, míg a főbb ázsiai országokban kétszámjegyű növekedéseket lehetett látni tavaly.

Tavaly továbbra is az USA-ban, Japánban, Németországban, Kínában és Franciaországban élt a legtöbb dollármilliomos a világon. A top 4 ország a teljes milliomos társadalom mintegy 62%-át adja, míg a vagyon 67%-a felett ülnek.

A legtöbb milliomosnak otthont adó top 25 országból érdemes kiemelni Svédországot, ahol tavaly több mint 10%-kal nőtt a dollármilliomosok száma, emellett Hollandia bekerült a top 10-be, köszönhetően az ingatlanpiac robusztus növekedésének.

Az 1-5, illetve 5-30 millió dollár vagyonnal bírók száma és vagyona nagyjából hasonló ütemben nőtt tavaly a jelentés szerint, ezzel szemben a több mint 30 millió dollár vagyonnal bírók vagyona átlag alatti növekedést produkált. Utóbbi csoport esetében a létszám 9%-kal, a vagyon pedig 8%-kal nőtt egy év alatt, a régiók közül a Közel-Keleten nőtt legnagyobb mértékben a szupergazdagok száma és vagyona.

A gazdagok is ráugrottak a részvényekre

Már nem a készpénz és készpénz jellegű befektetések adják a milliomosok portfóliójának legnagyobb részét, hanem a részvények, amelyek az év első két hónapjában a vagyon több mint 30%-át jelentették. Úgy tűnik, hogy a vagyonosabb réteg a tavalyi tőkepiaci felívelés után növelte pozícióját a részvénypiacon az év elején. A régiókon belül Japánban növelték a legnagyobb mértékben részvénybefektetéseiket a gazdagok, de a legnagyobb részvényallokáció továbbra is az észak-amerikaiakhoz kötődik 39%-kal.

Több sikerdíjas termék kellene

Érdekes trendre mutat rá a tanulmány abban is, hogy a valósághoz képest kicsit másképp képzelnék el a helyes irányt a sikerdíjak és egyéb befektetési költségek felszámolásánál a dollármilliomosok. A megkérdezettek 33%-a mondta azt, hogy nem volt megelégedve azzal, ahogy a befektetési cégek a díjakat elszámolták tavaly. A fiatalabbak körében kevesebben voltak (24%) azok, akik elégedettek lennének a mostani díjszabással, az idősebbek körében ez az arány 50% körül mozgott.

A megkérdezettek közül sokan szívesebben fizetnének siker- és szolgáltatás alapú díjakat, semmint vagyonarányos díjakat. A sikerdíjas termékek jelenlegi arányával a legelégedetlenebbek a 60 feletti milliomosok és az 1-5 millióval rendelkezők, ők több ilyen terméket látnának szívesen a piacon.

Ezeket a válaszokat azért is érdemes fontolóra venniük a vagyonkezelő és befektetési cégeknek, mivel sok vagyonos ember válaszolta azt, hogy fontolgatja a váltást a sokszor túl magas költségek miatt. A következő 12 hónapban a megkérdezett dollármilliomosok 22%-a mondta, hogy más elsődleges vagyonkezelőt tervez keresni, legfontosabb indokként a magas díjakat említve. Különösen sok az elégedetlen Észak-Amerikában és Latin-Amerikában.

