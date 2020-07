Felszólította az EKB a bankokat, hogy idén már ne fizessenek osztalékot

Eredetileg októberig élt az EKB ajánlása arra vonatkozóan, hogy a bankok ne fizessen osztalékot részvényeseiknek, és mellőzzék a sajátrészvény-visszavásárlásokat is. Ezt hosszabbították most meg december 31-éig. Emellett a jegybank azt is kéri a bankoktól, hogy „rendkívül mértékletesek” legyenek a változó javadalmazások meghatározásánál.

A koronavírus-járvány miatt a tőkekövetelmények és likviditási előírások területén tett engedményeit szintén fenntartotta a jegybank. Az EKB szerint az általa felügyelt hitelintézetek ellenállóak a járvány miatti gazdasási stresszel szemben, ha azonban romlik a helyzet, akkor kimerülhetnek a tőketartalékaik.

Nem minden bank örül az EKB szigorának Európában. A francia BNP Paribas kifejezetten lobbizott például a Bloomberg szerint azért, hogy a részvényárfolyam feltornázása érdekében osztalékot fizethessen. Versenytársa, a nem eurózónában székelő svájci UBS például az év vége környékén már szintén visszatérne az osztalékfizetéshez.

Az EKB becslései szerint az osztalékfizetés mellőzésére vonatkozó javaslat 30 milliárd eurónyi tőkét hagyott a bankoknál, amivel a veszteségek elnyelését és a hitelezési kapacitás fenntartását, bővítését szolgálja a lépés.