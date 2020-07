A koronavírus-járvány meglepő győztese: a készpénz

Ismét rekord dőlt meg júniusban: 6965 milliárd forintra nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége az MNB legfrissebb adatai szerint. Annak ellenére növekszik a lakosságnál lévő felhalmozott készpénz, hogy a bankok, pénzügyi szervezetek már jó ideje próbálják kiszorítani a használatból.

Mindössze egy hónap alatt 74 milliárd forinttal nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány - ez 3,7 milliónyi húszezres bankót jelent -, így a teljes állomány már eléri a 6965 milliárdot. Ez nem csak ránézésre tűnik soknak, csúcsra emelkedett a készpénzállomány Magyarországon. Ilyen ütemben július végére 7 ezer milliárd - azaz 7 billió - forint felett lehetünk.

Egy év alatt 753 milliárd forinttal nőtt az állomány, ami megint csak tetemes mennyiség. Bár a szuperállampapírt (MÁP+) - többek között - éppen amiatt vezették be, hogy csökkentsék a lakosságnál lévő készpénzállományt, azonban a friss júniusi jegybanki adatokból az derül ki, hogy 2019-ről 2020-ra nagyobb volt a párnacihában tartott készpénz mennyiségének növekedése, mint a szuperállampapír bevezetése előtt, egy évvel korábban ugyanis 554 milliárd forintos volt "csak" a növekedés.

Bár a készpénzhasználat nem jelent extra kockázatot, járvány idején illene felértékelődnie az elektronikus pénz használatának a készpénzhez képest, már csak a járvány miatt életbe léptetett kijárási korlátozások miatt is. Mégis, meglepő módon soha nem látott készpénzállomány forgott március végén a gazdaságban.

A Pénzcentrum cikkében azt elemezte, mi lehet az oka a most már hónapról hónapra növekedő készpénztartásnak. Mint írják, a készpénztartás felértékelődése összefüggésben lehet a háztartások és a vállalatok kockázatkerülésével is, esetenként irracionális magatartásával, amikor is a készpénz a szokásosnál nagyobb mértékben nemcsak fizetési eszközként, hanem alacsony kockázatú (legalábbis annak vélt) vagyonelemként is funkcionál. Emellett azonban van még más magyarázata is a készpénz-felhalmozásnak. A teljes cikk itt érhető el.

Címlapkép: Shutterstock