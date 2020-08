Szűkítheti a magyar bankok kamatmarzsát, ezért negatívan hathat adósbesorolásukra a Magyar Nemzeti Bank által 2021. január 1-jétől bevezetni tervezett Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel (MSZH) minősítés – közölte a Moody’s.

A jegybank szakértői július 29-én a Portfolio oldalán ismertették az új koncepció lényegét: a 2021 januárjában elinduló MSZH célja az árazás szabályozásán keresztül a piaci verseny ösztönzése, a fogyasztók magasabb szintű védelme, s a teljeskörű online hitelnyújtás feltételeinek kialakításával a kényelmes hitelfelvétel biztosítása.

A hitelminősítő megjegyzi: a bankok kamatmarzsa 2016 óta csökken, a személyi kölcsönök piacának a legnagyobb szereplője pedig az OTP, amely 2019-ben 39%-os piaci részesedést ért el a folyósításban. Erőteljes fizikai jelenléte mellett a nem OTP-ügyfelek által is használt Simple alkalmazás révén a digitalizációban is élen jár a bank. A Moody’s által minősített MKB és Erste bankok is agresszívan növelték fogyasztási hiteleik volumenét az elmúlt években, de piaci részesedésük és árazási erejük jelentősen elmarad az OTP-étől.

A kamatmarzsot szűkítő hatásról megjegyzi a hitelminősítő, hogy egy átlagos 10 milliós, 20 éves futamidejű és 5 éves kamatperiódusú minősített fogyasztóbarát lakáshitel átlagkamata 3,89%, alacsonyabb, mint a nem minősített termékek 4,46%-os átlagkamata. Azt is megjegyzik, hogy a magyar fogyasztási hitelek állománya mindössze 7,3%-a volt a GDP-nek 2019 végén, ami Románia után a második legalacsonyabb Közép- és Kelet-Európában.

A hazai hitelpiac első féléves teljesítményéről mai cikkünkben írtunk:

Címlapkép: Shutterstock