Végre megjelent Magyarország első teljesen online babaváró hitele

Több mint egy évet kellett várni arra, hogy megjelenjen a piacon az első teljesen online babaváró hitel. Az igénylés biztonságos videóazonosításon keresztül és mindvégig online adminisztráció mellett zajlik a Sberbanknál.

Babaváró hitelt vennél fel? Kalkulálj magadnak a Pénzcentrum kalkulátorával!

Hasonló témák lesznek terítéken Financial and Corporate IT konferenciánkon, érdemes regisztrálni!

Ellentétben a versenytársak papírmunka-gyakorlatával így egyáltalán nem szükséges személyesen megjelenni a bankfiókban, ezáltal az érintettek akár az otthonukból is fel tudják venni a Babaváró kölcsönt – közölte a Sberbank.

Az egy éve elrajtolt hitelkonstrukció töretlen népszerűséggel bír, jobbára a családalapítók és a fiatal családosok körében népszerű. Csak a Sberbanknál több mint négyezer igénylést indítottak az ügyfelek tavaly július óta.

A hitelfelvételi folyamat azonban nem a banki ügyintézésnél kezdődik. Az ügyfelek helyesen teszik, ha először a megfelelőségi kritériumokat tanulmányozzák és alaposan átnézik a vonatkozó jogszabályi előírásokat és rendelkezéseket – hívták fel a figyelmet.

Az olyan állami támogatású programok esetében, mint a babaváró kölcsön, ez kiemelt fontossággal bír. Az online megoldás előnye ugyanakkor az is, hogy ügyfélkapun keresztül igazolások is beszerezhetőek, amire a banki ügyintézés során szükség lesz, valamint a szerződések elektronikus aláírása is megvalósulhat, mondta Fodor Tamás, a Sberbank Retail területért felelős Igazgatósági tagja, aki hozzátette: kiemelt figyelmet fordítanak az ügyfélbiztonságra a teljes hitelfelvételi folyamat során, ezért önálló, biztonságos felületen keresztül fogadják az adatokat, nem email-ben várják az ügyfelektől a szenzitív dokumentumokat.

A banki a személyi kölcsönökhöz hasonlóan meghatározó piaci jelenlét elérését tervezik 2020-ban is.

Címlapkép: Getty Images