Lakáshitelt vennél fel? Ezt művelte a piacon a koronavírus

Drágultak a lakáshitelek év eleje óta, hiszen a koronavírus miatt óvatosabban hiteleznek a bankok – gondolhatják sokan. Dehogy drágultak, hiszen csökkent azóta kétszer is az MNB alapkamata – válaszolhatják erre mások. Utánajártunk, hogy a kétféle tényező közül melyik érvényesült eddig jobban a bankok ajánlataiban. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!

A bankszektorról szóló statisztikák nem mindig adnak valósághű választ a cikkünk bevezetőjében felvetett kérdésre, hiszen a lakáshitelek átlagkamata nemcsak attól függ, hogy maguk a bankok szigorítanak vagy lazítanak kondícióikon. Annak is lényeges szerepe van, hogy a hitelfelvevő háztartások megoszlása miként változik az adósminősítés szempontjából: a rosszabb minősítésű ügyfelek magasabb, a jobbak alacsonyabb kamattal vehetnek fel hitelt ugyanannál a banknál. Nem kell tehát a bankoknak tényleges kamatemelést végrehajtaniuk ahhoz, hogy átlagosan romló kondíciók mellett adósodjanak el ügyfeleik, és a bankszektor egészében emelkedjenek az átlagkamatok.

A koronavírus nyomában járó válság nyilvánvalóan inkább rontotta, mint javította az átlagos hitelfelvevők jövedelmi helyzetét és sok esetben csökkentette a lakásfedezetek értékét is, ami miatt romolhatnak a statisztikák. Az MNB legfrissebb adatai valóban azt mutatják, hogy az utolsó „koronavírusmentes” hónaphoz, februárhoz képest átlagosan 16 bázisponttal emelkedett a lakáshitelek júniusra: a tél végén 4,01%-os, nyár elején viszont 4,17%-os átlagkamattal vették fel a háztartások a lakáshiteleket.

A fenti logika alapján azonban ez a statisztika nem bizonyíték arra, hogy a lakáshitelek valóban drágultak volna az egyedi hitelfelvevők számára, hiszen az átlagkamatok emelkedését egy ilyen válság idején az említett összetételhatás is okozhatja. Még válság sem kell hozzá: ha például eltolódik az eleve magasabb kamatozású fix kamatozású hitelek felé a kereslet a változóak felől (ez történt az elmúlt években), az automatikusan emeli az átlagkamatokat a statisztikákban. Érdemes ezért megnézni a bankok egyedi ajánlatait is. Ezek ugyan nem a ténylegesen megvalósult hiteltranzakciók átlagadatait tükrözik, de jól mutatják a bankok árazásában bekövetkezett, az egyedi hitelfelvevők számára is érdekes változásokat. Alábbi ábráinkon ezeket összesítettük, személyre szabott kalkulációhoz pedig a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.