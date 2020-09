Szép lassan beszivárog a legmodernebb technológia a magyar bankokba

End-to-end digitalizáció, mesterséges érzelmi intelligencia, felhőszolgáltatások, robotizált folyamatautomatizálás – példák azokra a technológiákra, amelyek az ügyfélélményt új szintre helyezhetik, elsősorban ezekről volt szó a Portfolio mai konferenciájának egyik panelbeszélgetésében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Banki digitalizáció és innováció - Hogyan támogatja ezt az IT? – címmel zajlott panelbeszélgetés a Portfolio mai hibrid (online és offline) Financial and Corporate IT konferenciáján, a beszélgetést Schenk Tamás, a Deloitte Digital partnere vezette. Többek között az alábbi témákról volt szó:

Ügyfélélmény

Popovics László (OTP) szerint a jó ügyfélélményhez a háttérszolgáltatások megfelelő sebességére és minőségére nagy szükség van. Czímer Gergely (Takarékbank) elmondta: a Takarék Csoport jelenleg egy olyan platformon dolgozik, amely a fejlesztéseket fel fogja gyorsítani, maximalizálva az ügyfélélményt. A fizetési kérelem várhatóan 2021 elejétől lesz elérhető náluk. Fáykiss Péter (MNB) szerint az azonnali fizetésre a bankok teljes ökoszisztémát építhetnek, hiszen az azonnali fizetésnél sokkal több mindenre képes infrastruktúra épült. Megemlítette, hogy a hitelfelvevő munkavállalók ma már online lekérhetik a keresetigazolásukat a NAV-tól. Terveznek a diákok számára egy edukációs applikációt is bevezetni. A Microsoft az együttműködési platformok, kollaborációs eszközök szinte 100%-os bevetésével tudta a leginkább növelni az ügyfélélményt vállalati partnerként – mondta Strén Gábor (Microsoft). A felhőszolgáltatások elérhetősége és biztonsága adott volt.

End-to-end digitalizáció a jelzáloghiteleknél?

Digitalizálni a legkönnyebben a standard folyamatokat lehet, a személyi kölcsönök sokkal inkább ilyenek, mint a jelzáloghitelek, utóbbiaknál még messze vagyunk attól, hogy az esetek 95%-át end-to-end digitálisan tudnák kezelni – mondta Czímer Gergely (Takarékbank). Fáykiss Péter (MNB) szerint vannak olyan folyamatok, amelyeket nem célszerű minden egyes ponton digitális csatornán intézni (ilyen például a jelzáloghitel), ezért az egyszerre fizikai és digitáls, „phygital” megoldásoknak is vannak előnyeik.

Alaprendszerek cseréje, fejlesztése vs. felhő

Czímer Gergely (Takarékbank) szerint büszke lehet az e téren elért eredményeire a Takarékbank, ugyanakkor az a fontos, hogy olyan platform kerüljön kiépítésre, amely API-kon és szolgáltatásokon keresztül jól kommunikál az ügyfelekkel. Popovics László (OTP) az azonnal fizetésre épített egyenlegkezelő rendszert emelte ki: teljesen új alapinfrastruktúrát építettek ki hozzá. Fáykiss Péter (MNB) elmondta: meglepő lehet, de van olyan felügyelt intézmény Magyarországon, amelynek az alaprendszere felhőben van, egy hitelintézet esetében túl nagy ehhez a komplexitás.

Fejlett technológiák

Czímer Gergely (Takarékbank) szerint egy banknak nem feladata, hogy elsőként hozza be a high-tech technológiákat, a fintech partnerségektől várják elsősorban, hogy megmutassák a lehetőségeket, és együtt mutassák meg az ügyfeleknek az új lehetőségeket. Egy bank még nem alapozhat érdemi döntéseket machine learningre. Popovics László (OTP) szerint az új technológiák mindig bizonytalanságot hordoznak, ezeket az ügyféligényekhez és a megteremthető ügyfélélményhez kell igazítani. A nyílt forráskódot említve elmondta: jelentős költségcsökkentő tényező lehet.

Az érzelmi intelligencia behozatala számos kommunikációs félreértés megelőzésére alkalmas lehet. Az ügyfeleket a funkció és az új üzleti érték érdekli, nem a háttérfolyamat – mondta Strén Gábor (Microsoft). A mesterséges intelligencia náluk elsősorban a kognitív funkciókat jelenti, borzasztóan érdekes a terület, itthon még nem látszódik a nyelvi korlátok miatt, mekkora ereje van. Akár a látás, hang, szöveg, video streaming szolgáltatások területén előre nem jelzett eseményekre képes reagálni a mesterséges intelligenciát alkalmazó technológia. Az ügyfélélmény és az ügyfélkiszolgálás területén is vannak már olyan szolgáltatások, amelyek felhőben futnak.

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolio