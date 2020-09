Bankvezérek: még nem jött el az igazság pillanata

Elnyújtva érzékelteti a koronavírus a hatásait a bankszektorban, a már megképzett kockázati költségek még messze nem a teljes hatást mutatják – értettek egyet a bankvezérek a Portfolio mai hibrid Hitelezés 2020 konferenciáján. Célzott és szelektált megoldást szorgalmaznak a törlesztési moratórium meghosszabbítására, a szuperbankkal kapcsolatos előkészítő munka eredménye pedig a karácsonyfa alá kerülhet meglepetésként.

Mit szólnak Matolcsy György tegnapi ötletéhez a zöld otthonokat támogató 0%-os jegybanki lakáshitel bevezetéséről?

Sok mindent hall, lát az ember, várjuk ki a végét, nézzük meg a részleteit. A bankszektor nyitott arra, hogy megbeszélje a felmerülő javaslatokat – reagált Jelasity Radován (Erste). Minden kihíváshoz alkalmazkodni kell – tette hozzá Vida József (Takarékbank).

Miben más a mostani helyzet, mint a tavaszi hullám?

Vida Józsefről (Takarékbank) kiderült: továbbra sem home office-párti. Elmondta: március-május során az ügyfelek sikeresen átálltak a digitális csatornákra, májustól azonban visszaállt a fiókok iránti bizalom. Most újabb kihívással állunk szembe. Ha a kollégák felelőtlenül viselkednek a járvány szempontjából, akkor viselniük kell ennek következményeit. Jelasity Radován (Erste) elmondta: a koronavírusnak tartós hatása lehet mindannyiunkra, a digitalizáció alapjaiban változtatja meg az ügyfelek magatartását, a kényszer nagy úr. Három fő szempont alapján határozta meg a Fundamenta a működését az első hullámban: 1. egészségvédelem, 2. zökkenőmentes működés (ügyfélkiszolgálás, hitelezés, stb.), 3. egyedi élethelyzetek kezelése. Egy hét alatt átálltak a home office-re, 10 ember irodai jelenléte elég volt a cég működéséhez – mondta el Tátrai Bernadett (Fundamenta). Bevezették a Videóbankárt mint értékesítési lehetőséget, amely nagyon jól működött a karanténhónapok alatt. Balog Ádám (MKB) elmondta: óriási a különbség az első és a második hullám között, most már beépítették a korábbi tapasztalatokat a működésbe.

Mi legyen a törlesztési moratóriummal?

Balog Ádám (MKB) az esetleges hosszabbításról azt mondta, meg kellene találni azt az ügyfélkört, amelynek szüksége van a moratóriumra, a kkv-k és a lakosság esetében is láthatók ilyenek. Jelasity Radován (Erste) szerint ez egy olyan folyamat, amit el kell indítani. A bankok már tudják, kinek csökkent a jövedelme, kinek nőtt a betétállománya, és hogy valószínűsíthetően ki a potyautas. Fókuszált és szűrt megoldásra van szükség 2021-ben, a bankok önmaguk is mindent megtesznek, hogy egyedi megoldást kínáljanak fel az arra rászoruló ügyfeleiknek. Vida József (Takarékbank) legnagyobb félelme az, hogy ha már egy évig nem kell majd fizetni a hitelt, akkor sokan azt gondolhatják, hogy utána minek törlesszenek. Tátrai Bernadett (Fundamenta) elmondta: ügyfeleik mintegy egyharmada élt csak a moratóriummal, ennek 3-4 oka is van, többek között az, hogy kisebb az náluk az átlagos hitelösszeg.

Hogy alakulhatnak a nem teljesítő hitelek a moratórium után?

Vida József (Takarékbank) szerint a valós problémák a bankszektorban elhúzódó módon fognak jelentkezni, leginkább 2021-2022-ben. Mérsékelt emelkedést vár ezért 2021 közepére az NPL-rátában. A tavaszi számokhoz képest ijesztőek a fertőzési statisztikák, ennek ellenére bizakodók. A mostani számok még sok mindent eltakarnak, a könyvvizsgálók és a befektetők is elvárják a bankoktól, hogy felelősségteljesek legyenek a kockázati költségek kimutatásával, ami még sokféleképpen alakulhat. Tátrai Bernadett (Fundamenta) szerint jó esélyük van arra, hogy a bankszektor jelenlegi 4%-os átlaga alatt tudják tartani nem fizető ügyfeleik arányát, 2021 közepére mérsékelt növekedést vár a hitelpiacon.

Van-e gyenge pontja a bankszektornak, vagy tényleg nagyon erős állapotban lépett bele a koronavírus-válságba?

Annyi tőkét nem lehet felhalmozni, ami mindenre elég – mondta Balog Ádám (MKB) általánosságban, hozzátéve: a konkrét helyzetben felkészülve érte a szektort a válság, de össze van kötve a teljesítménye a magyar gazdaságéval.

Hogy áll a szuperbank koncepció?

Ami a sajtóban megjelent, az igaz, március óta dolgozunk egy bankfúzión, el is jutottunk bizonyos keretekig, arra jutottunk, hogy nem muszáj mindent megosztani a nagyközönséggel – mondta Vida József (Takarékbank), hozzátéve: „a karácsonyfa alá szeretnénk tenni meglepetésként a munkánk eredményét” – tette hozzá. Balog Ádám (MKB) megerősítette a szavait.

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolio