Koronavírus-dráma a magyar hitelpiacon: kiderült, mire számítanak most a bankok

Már nagyobb összegű hitelkérelmet fogadott be idén a KAVOSZ új hitelprogramjaira, mint tavaly összesen - számolt be Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója a Portfolio mai hibrid Hitelezés 2020 konferencián. Bejelentette: felkérést kaptak arra, hogy a legjobban veszélyeztetett szektorok számára külön konstrukciót vezessenek be, 20-a környékén indul a Széchenyi Turisztikai Kártya.