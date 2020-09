Videó: újdonságokkal készül idén az OTP Bank, 12 ország érintett

Negyedszerre rendezik meg az OTP Startup Partner Programot: ennek keretében keresi innovatív startup partnereit a bankcsoport.

A negyedik program a csoport eddigi legátfogóbb nyílt innovációs programja, hiszen a hazai OTP Bank mellett a Csoport valamennyi külföldi leánybankja is keresi az üzleti célkitűzéseiket támogató startup partnereket - mondta el a Portfolio-nak Fischer András, az OTP Bank Retail Innovációs Főosztályának vezetője.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pályázó cégek Szlovéniától Oroszországig a kelet-közép-európai régió 12 országában kaphatnak lehetőséget pilot projektek megvalósítására.

A program az együttműködésen alapul: a banki szakértők és mentorok a pilot projekt témájának meghatározásától kezdve akár a közösen kialakított megoldás éles bevezetéséig támogatják a kiválasztott startupokat. Azok a cégek, akik bekerülnek a programba, több, a nemzetközi kapcsolatépítést támogató eseményen is részt vehetnek, illetve a program keretében hazai és nemzetközi nagyvállalati kör előtt is bemutatkozhatnak, ezzel is bővítve üzletfejlesztési lehetőségeiket.

A Portfolio Fischer Andrást kérdezte a részletekről.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.