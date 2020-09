Orosz technológiai óriáscég veheti meg a legnagyobb orosz online bankot

5,5 milliárd dollárért vásárolhatja fel az orosz technológiai óriáscég, a Yandex a legnagyobb orosz online bankot, a Tinkoffot – írja a Financial Times.

A Yandex készpénzben és részvényekkel is fizet a Tinkoff teljes londoni tőzsdén jegyzett részvényállományáért, a bejelentéskor látott részvényárfolyamhoz képest 8 százalékos prémiumot fizet a Yandex.

A felvásárlás véglegessé válása előtt még alaposabban átvilágítják az online bankot, és a hatósági engedélyeket is be kell szerezni a deal zárásához. A Yandex Oroszországban a Google-nél is nagyobb részesedéssel rendelkezik a keresőmotorok piacán, ugyanakkor most több új piacon terjeszkednek, például a személyszállítás, az e-kereskedelem, a szórakoztatóipar egyes területein is megjelentek.

A társaság hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolt a Sberbankkal, a mostani fejlemény ezt a kapcsolatot torpedózhatja meg. A Sberbank két évvel ezelőtt megpróbált részesedést szerezni a Yandexben, de miután a deal nem jött össze, a Yandex versenytársaival kezdett el a Sberbank partnerségeket kialakítani.

