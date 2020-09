Új családtámogatásokat ígért Novák Katalin, és reagált Matolcsy György ötletére is

Átdolgozza a kormány a régi családtámogatásokat és teljesen új elemeket is bevezet hamarosan – közölte a Mandinerrel Novák Katalin. Jól kiegészíthetik egymást a jegybank és a kormány programjai – reagálta Matolcsy György 0%-os jegybanki zöld lakáshitelről szóló ötletére az október 1-jén hivatalba lépő miniszter.

A családalapítás előtt állók számíthatnak az állam, és azon keresztül a többi magyar ember segítségére - hangsúlyozta az október 1-jétől hivatalba lépő családokért felelős tárca nélküli miniszter a Mandiner online kiadásában szerdán megjelent interjúban.

Arra a felvetésre, hogy Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke azt javasolta, hogy 0 százalékos kamatozású hitellel segítsék az új, "zöld otthonok" építését és vásárlását, Novák Katalin úgy reagált, hogy

ez a javaslat a családtámogatási tervekhez is kapcsolódik. Ahogy eddig, a jövőben is jól kiegészíthetik egymást a jegybank és a kormány programjai

- mondta.

Beszámolt arról is, hogy terveik között a régi családtámogatási konstrukciók átdolgozásai és teljesen új elemek is szerepelnek majd. Alapelvnek nevezte továbbá, hogy a támogatási rendszer ne legyen túl bonyolult, mert - mint mondta - sokan most sem tudják, milyen lehetőségeik vannak.

Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy ma egy fiatal házaspár 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat, részben célzottan otthonteremtésre: 10 millió forintos babaváró támogatás, 10 millió forintos CSOK, illetve 5 millió forint, amelyet a második és harmadik gyermek vállalása esetén a hiteltörlesztésből levonnak. Ehhez jön még a fennmaradó 10 millió forintos kedvezményes kamatozású kölcsön is, amelyet hosszú távon részletekben kell visszafizetni - tette hozzá.

Határozottan visszautasította azt a vádat, hogy a magyar családtámogatások célzottan csak a gazdagabb rétegek megsegítésére irányulnak. Példaként említette, hogy a babaváró támogatást a kedvező törlesztőrészlete miatt az alacsony jövedelmű családok is igénybe tudják venni. A CSOK-ból sincsenek kizárva az alacsonyabb jövedelműek, ott ráadásul nem csak kölcsön van, hanem egy vissza nem fizetendő támogatási rész is, ami akár tízmillió forint is lehet - jegyezte meg.

Szólt továbbá a családi adókedvezmények járulékokra való kiterjesztéséről, az ingyenes tankönyvellátásról, az ingyenes étkeztetésről és az Erzsébet-táborokról, azt is megjegyezve, hogy az egyszülős családok is élhetnek a lehetőségekkel és, azokkal élnek is. Úgy fogalmazott: egy dologról nem tudnak lemondani, arról, hogy munkához kössék a támogatást.

Címlapkép: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd