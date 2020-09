Bankösszeomás Spanyolországban: megúszta a börtönt az IMF egykori vezére

Összesen 34 gyanúsítottat, köztük az IMF egykori ügyvezető igazgatóját, Rodrigo Ratót is felmentették a spanyol Bankia pénzintézet 2011-es, később katasztrofálisnak bizonyult tőzsdei részvénykibocsátása során gyanított számviteli és pénzügyi csalások vádja alól.

2011-ben, a spanyol bankrendszer nagy összeolvadási hulláma során ment tőzsdére a Bankia, egy évvel később azonban már súlyos pénzügyi helyzetbe került, és Spanyolország történetének legnagyobb bankmentő csomagjára szorult. 2012-ben 19 milliárd eurós vesztesége volt, és az államtól összesen 20 milliárd eurót kapott - idézte fel a Financial Times, amely beszámolt a friss hírről.

Rodrigo Rato, aki 2004 és 2007 között vezette a Nemzetközi Valutaalapot, és korábban Spanyolország miniszterelnök-helyetteseként és gazdasági minisztereként is dolgozott, 2010-től volt a Bankia elnöke, így a tőzsdei kibocsátás idején is, és mindvégig tagadta bűnösségét. Akár nyolc év börtönt is kaphatott volna.

A bírósági döntést még megfellebezhetik a felperesek a spanyol legfelsőbb bíróságon, a vádlottak között egyébként maga a Bankia és könyvvizsgálója, a Deloitte is szerepelt. A számviteli csalás vádja alól felmentette a bíróság az érintetteket, ugyanakkor még szervkereskedelemmel, nukleáris energiával és terrorizmussal kapcsolatos vádak is szerepelnek a felperesek listáján.

A 62%-ban állami tulajdonú Bankia jelenleg egy nagy spanyolországi bankösszeolvadásban vesz részt, a tervek szerint a legnagyobb spanyol lakossági hitelintézettel, a Caixabankkal egyesül, erről itt írtunk:

