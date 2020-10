Elkapkodták a cégek az MFB koronavírus miatt bevezetett egyik hitelét

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt három hónapban több mint ezer vállalkozás 120 milliárd forintot meghaladó hitelkérelmet nyújtott be a Mikro- és Kisvállalkozások Technológiai Korszerűsítése Célú Hitelprogram forrásaira az MFB Pontokon – közölte a fejlesztési bank. Mivel a program készletbeszerzésre és a működési költségek biztostására a legnépszerűbb, a „B” hitelcél teljes keretösszegét lefedik a benyújtott kérelmek, ezért szeptember 26-tól az MFB Pontok nem fogadnak be új hiteligénylést erre a hitelcélra vonatkozóan. A beruházási, fejlesztési hitelcélokra igényelhető „A” jelzésű termékváltozat továbbra is elérhető marad – közölték.