Állami bankok papírjaiból vehet mától az MNB, a magyar cégek is nyerhetnek vele

Az eddigi 33% helyett a jövőben 50%-ot is megvásárolhat egy-egy kötvénysorozatból az MNB az állampapír-vásárlási programja keretében – közölte kedden a jegybank, hozzátéve: a megvásárolható eszközök köre kibővül az állami készfizető kezesség mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az MFB és az EXIM kötvényeiből is vehet a mai naptól a jegybank, a részletekről magát az MNB-t kérdeztük. A jegybank válasza szerint a forrásköltségek csökkenése a két bank által finanszírozott vállalatok számára elérhető kamatszintet is érdemben csökkentheti.