A legnagyobb amerikai bankok bizalma töretlen a fintechekben

A koronavírus-válság sem vetette vissza az amerikai bankok befektetési kedvét, a fintechek iránti éreklődésük a járvány alatt sem torpant meg összességében. Megmutatjuk milyen tényezők játszanak szerepet ebben és azt is, hogy mely szegmensek kapósak most igazán a fintech startupok körében, és hol csökkent a bankok érdeklődése.

A CB Insights ismét izgalmas felmérést készített: a legnagyobb amerikai bankok fintech befektetési kedvét és stratégiáját vizsgálja. A koronavírus-járvány miatt romló gazdasági helyzet ellenére töretlen intenzitást látunk: az idei év első felében összesen 40 fintech befektetést bonyolítottak le amerikai bankok a fintech piacon. Tavaly összesen 66 alkalommal szavaztak bizalmat a szektornak, ami nagyjából megegyezik a 2018-as adatokkal.

A legaktívabbak a Goldam Sachs, a Citigroup és a JP Morgan, stratégiájukban azonban vannak eltérések. A Goldman Sachs Strategic Investments 59 befektetést bonyolított le az elmúlt két és fél évben, a Citi Ventures pedig 38 befektetésre érdemes célpontot talált, aktivitásuk pedig töretlen, hasonló trend látszik az elmúlt hónapokban is.

A Goldman akvizíciós stratégiája elsősorban a vagyonkezelés területére fókuszálódik, erre jó példa az idén májusban 750 millió dollárért felvásárolt United Capital, vagy a szintén májusi Folio Investing ügylet. A bankcsoport számára a másik fontos célszegmens az alternatív hitelezési piac. Ennek a területnek a fejlesztése a Goldaman digitális stratégiájának egyik fő célkitűzése, elég, ha csak a Marcus spinoffra gondolunk.

A Citi szintén a befektetési piacra fókuszál, de inkább a tőkepiacon tevékenykedő cégeket preferálják, 2018 óta 10 tranzakciót bonyolított le ezen a területen, további 5 alkalommal fektetett ingatlannal kapcsolatos fintechekbe, és szintén 5-5 esetben pedig kkv fókuszú, illetve vagyonkezelési piacon tevékenykedő vállalatokban látott fantáziát. A Citi fontos célkitűzése, hogy tovább növelje a befektetésekkel, értékpapírpiacokkal és vagyonkezeléssel kapcsolatos elérhető funkciók számát, így érthető, a fent bemutatott portfolió.

A JP Morgannél ugyanígy 10 tőkepiaccal kapcsolatos akvizíciót látunk, másik jelentős fókusz pedig a kkv szektornak nyújtott szolgáltatásaik fejlesztése, ezt támasztja alá az az 5 ügylet, amit ezen a területen hajtottak végre. Szintén ezt erősíti a 3 fizetéstechnológiával foglalkozó startup akvirálása.

Öt további bank, a Morgan Stanley, a Fifth Third Bank, a Bank of Amerika, a Capital One és a Wells Fargo tartoznak a másodvonalba, de még ők is 10 fölötti tranzakcióban vettek részt 2012 óta.

Érdemes megvizsgálni, hogy mi a mozgatórugója ezeknek az ügyleteknek. Alapvetően két fő érvet látunk:

Első esetben jellemzően a bankok kockázatitőke-alapjai szállnak be a startupokba klasszikus kockázatitőke-indokkal, azaz a kimagasló hozam reményében.

Másik eshetőség, ha stratégiai célpontként tekintenek befektetési célpontjukra, és a jó megtérülés mellett a partneri viszony kialakítása is cél. Ilyen volt például a néhány héttel ezelőtt a JP Morgan 60 millió dolláros befektetése a Taulinába, aminek integrálásával nagyvállalati ügyfeleit juttatta modern kereskedelem-finanszírozási megoldásokhoz. Hasonlóan jó példa a United Income esete: a Capital One 2018-ban beszállt a cég első finanszírozási körébe, majd egy évvel később teljes egészében megvásárolta, hogy aztán termékporfólióját és csapatát integrálja saját erőforrásaival, és így kibővítse nyugdíjmegtakarítási szolgáltatásainak körét.

Az eddigiekben egy különc területről nem esett szó, és ez nem véletlen. A blockchain megoldások és kriptók területén a bankok 2015-ben voltak legaktívabbak, azóta azonban évről évre hanyatlást látunk. Ez érdekes fejlemény, hiszen sokan nagy jövőt jósoltak ennek a területnek, a gyakorlat azonban mégsem ezt mutatja. Az alábbi ábra az amerikai bankok fintech befektetéseinek évenkénti és szektorális eloszlását mutatja.

Harmadik ábránk pedig összesíti a fenti adatokat, a 2010 és 2020 között végrehajtott ügyletek számát látjuk szektorokra bontva.

Végezetül hoztunk öt olyan tőkepiaci megoldásokkal foglalkozó startupot, amibe minimum öt amerikai bank befektetett:

AcadiaSoft: 58 millió dollárt vontak be folyamatmenedzsment szoftverük fejlesztésébe, mely vagyonkezelőknek és tőzsdei szolgáltatóknak segít a letétjeik kezelésében.

CurveGlobal: Kamatláb ügyletekre szakosodott szolgáltató, melybe Bank of America és a BNP Paribas mellett mind a három dobogós amerikai bank befektetett, összesen 101 millió dollár értékben.

Kensho Technologies: Mesterséges intelligenciára és gépi tanulásra épülő tőzsdei adatelemző megoldásokat kínálnak, melyek segítenek a piacon fellelhető összes adat aggregálására és értelmezésére, amiből biztosabb befektetési döntés hozható. A cégbe mindhárom dobogósunk beszállt, mellettük a Morgan Stanley és a Bank of America is bizalmat szavazott nekik, összesen 75 millió dollárral, amit nem is bántak meg: 2018-ban mesterséges intelligencia területen rekordnak számító, 550 millió dolláros áron vásárolta meg az S&P Global.

MEMX: Egy erős technológiai háttérrel induló, a transzparenciát elsődlegesnek tekintő tőzsde, ahol a tagok egyben részvényesek is. Ez a modell nagyon hasonlít arra, ahogyan korábban a kártyatársaságok (például a Visa és a Mastercard) létrejöttek, így nem csoda, hogy gyakorlatilag minden olyan befektetési bank, alapkezelő vagy brókercég befektetett, akik számítanak a piacon. Eddig összesen 135 millió dollár érkezett ettől a népes tábortól.

Symphony: tőkepiaci szolgáltatásokra szakosodott API marketplace. Tulajdonképpen minden elérhető, amire egy modern alapkezelőnek vagy hedge fundnak szüksége van, de felhasználóbarát API-jaira építve akár saját kereskedési platform is építhető. Az egyik leginnovatívabb cég a piacon, de a fejlesztéseknek meg is volt az ára: eddig 461 millió dollárra volt szükségük.

Összefoglalva a fent látottakat elmondhatjuk, hogy az amerikai bankok egyértelműen az amerikai bankszektor számára az egyik legkomolyabb profitdrivernek számító tőkepiacokra és vagyonkezelési területre fókuszálnak továbbra is, ez hajtja a felívelőben levő akvizíciós trendet. Ezek mellett a másik komoly bevételi lábat, a hitelezés területét építik, itt is kiemelt figyelemmel vannak a vállalati ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásaik fejlesztésére. Ami talán meglepő lehet, az a blockchain szektor megrekedése, visszaesése. A jelenség valószínűleg annak köszönhető, hogy a pénzügyi szektor egyelőre nem találta meg a technológia egyértelmű előnyeit, így sem a kimagasló hozam lehetőségét, sem stratégiai célpontot nem látnak az ilyen típusú startupokban.

