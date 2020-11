Banki informatika koronavírus idején: nem ijesztette meg a fejlesztőket a járvány

Nem egyszerűen felgyorsította a banki digitalizációt a koronavírus, hanem az informatikai és üzleti szempontok összehangolását is az eddiginél sokkal jobban kikényszeríti a hitelintézetekből – hangzott el a Portfolio mai online Banking Technology 2020 konferenciáján a délelőtti panelbeszélgetés egyik fő tanulsága. A banki IT-vezetőkkel zajló beszélgetésen a jövő nagy fejlesztési feladatairól és kihívásairól is sok szó esett.

Átalakította-e a bank életében az informatikai prioritásokat a koronavírus?

Csányi Péter (ügyvezető igazgató, OTP) elmondta: nagyban nem befolyásolta a fejlesztéseket náluk a vírus, a home office feltételei például már korábban is adottak voltak a nagybanknál. Két applikációval is előjöttek (Szép Kártya applikáció, Juniort Next) a lezárások alatt, drasztikus változás nem történt. Az OTP a folyamatos fejlesztésben hisz a fiókoknál és a digitális csatornákon is – mondta, hozzátéve: a személyes tanácsadás a jövőben is meghatározó lesz a banknál.

Czímer Gergely (CDO, Takarékbank) emlékeztetett: a Takarékbankra a migráció és az alaprendszerek integrációja idején csapott le a mostani vírus, de gyorsan tudtak alkalmazkodni. Sok mindent újra kellett gondolni, előrehoztak fejlesztéseket (pl. a bő egy hónap alatt bevezetett videóbank, amit korábban ő digitalizációs zsákutcának gondolt volna, vagy az e-számlázó szolgáltatás), és úgy vélték, semmit sem szabad lelassítani.

Foltányi Tamás (operációs igazgató, Erste) elmondása szerint egy hét alatt 2200 kollégát költöztettek haza, a nagy visszatérés a pandémia miatt azóta sem történt meg. A projektek nem szakadtak meg, a törlesztési moratóriumnak - különösen a közelgő meghosszabbításának - való megfelelés azonban az ügyfélértesítésekkel együtt nem kis munka.

Siklós Jenő (vezérigazgató-helyettes, Gránit Bank) elmondta: a lehető leggyorsabban, egy hét alatt áttértek a home office-ra, a digitális banki modellnek köszönhetően sok új ügyfelet is nyertek, április hónapban az ügyfelek 80-90%-a a videóbankot választotta az ügyintézésre. Minden olyan fejlesztést igyekeztek felgyorsítani, ami azt szolgálta, hogy ne kelljen bemenniük az ügyfeleknek a bankba.

Pereczes János (ügyvezető igazgató, MKB) end-to-end személyi hitelezést (mobilapplikációban) és a fióki időpontfoglalást emelte ki a felpörgetett fejlesztéseik között.

Kerekas Antal (partner, PWC) szerint átfogó és eredményes átalakulást hajtott végre a bankszektor, szerencsés időszakban érte a pandémia az ágazatot abból a szempontból, hogy jócskán volt már digitális értékajánlata.



Hogy hatott a koronavírus a digitális kihívókkal folytatott versenyre?

Czímer Gergely szerint elfelejtik sokan, hogy a digitális kihívók egy ügyfélszegmensre és szolgáltatásra fókuszálnak, így nem ugyanazon a pályán fociznak, mint a kiterjedt ügyfélkörrel és tevékenységi körrel működő bankok.

Pereczes János szerint a koronavírus gyorsított a digitális kihívók előretörésén, de a bankok is gyorsultak, hogy ott legyenek időben, amikor a versenytársak is jönnek.

Foltányi Tamás nem gondolja, hogy a bankoknak kapkodniuk kellene az erősödő verseny miatt, ők is jelentős eredményeket mutattak fel a koronavírus idején (a mobilbankjuk használata megduplázódott például egy év alatt), a bank bevételét úgy képesek azonban erodálni ezek a kihívók bizonyos ügyfélszegmensekben, hogy más versenyfeltételek mellett működnek.

Siklós Jenő reményét fejezte ki, hogy a szabályozási környezet idővel egységesedik, és nem fog sokáig lejteni a pálya. Az univerzális bankokra szükség lesz a jövőben, a kisebb fintech cégekkel együttműködésre vannak ítélve.

Mibe érdemes fektetni a jövőben?

Kerekes Antal szerint az ügyfelek minél jobb ismerete lesz a döntő, a bankok elképesztő adatvagyonon ülnek, itt a PSD2, és kockázat, hogy ugyanahhoz az információhoz más szolgáltatók is hozzáférnek. A fiókok kevésbé tranzakcióorientált lokációkká történő átalakításában és a költségbázisok faragásában is nagy szerepe lesz ennek. Az ügyféligények átalakulnak, és a tranzakciókból származó díjbevétel csökkenni fog, agilis válaszokat kell adni. A koronavírus kihívása nem pusztán digitalizációs nyomás, az üzletnek és a technológiának az együttműködését is kikényszeríti.

Siklós Jenő szerint a Gránit Bank szerencsés helyzetben van, hogy már nem kell működési modellt váltania, továbbra is digitális bankként tör előre. Mindenféle tevékenység okostelefonra terelése fontos feladat lesz. Pereczes János szerint amihez kell a személyesség, az fiókon és videóchaten zajlik majd a jövőben, ami nem, azt a többi digitális csatornára lehet majd terelni.

Foltányi Tamás szerint nagy érték az az adatvagyon, amin a bankok ülnek, a GDPR ezt kevésbé segíti. A bankoknak mérlegre kell tenniük mindig, mi az ami „csak” jó ötlet, és mi az, ami ezzel szemben jó üzleti kilátásokkal is kecsegtet.

Czímer Gergely szerint a Takarékbanknál az idei első félév technológiailag a migrációról szólt, most jött el az idő a jóval rugalmasabb és költséghatékonyabb fejleszésekre.

Csányi Péter az új internet- és mobilbankot emelte ki a közeljövő fő feladataként, ezek hosszú távon támogatják a gyorsabb fejlesztéseket, bevezetik az automata tesztelést, folytatják az agilis működés kialakítását és a 16 témakör mentén definiált informatikai transzformációjukat.