Törlesztési moratórium: lesz teendőjük a lakossági ügyfeleknek is

Minden olyan ügyfelet tájékoztatnak a bankok decemberben, akiket érinthet a törlesztési moratórium 2021. június 30-áig történő meghosszabbításának a lehetősége – ismertette a Magyar Bankszövetség munkacsoporti vezetője a Portfolio-val. Minden érintett ügyfélnek lesz teendője: némelyeknek csak az adataik kezelésére kell majd felhatalmazniuk a bankjukat (hiszen meg tudja állapítani az adataiból, jogosult-e), viszont lesznek olyanok is, akiknek a szükséges igazoló dokumentumot is be kell nyújtaniuk, ha élni akarnak a lehetőséggel. A bankok egyértelműen az elektronikus ügyintézést preferálják majd.