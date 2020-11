Itt a második járványhullám, duplájára nőtt a Díjneten regisztrálók száma

Novemberben az átlagos duplájára ugrott a regisztrációk száma a Díjneten, így a március-áprilisi csúcs után – a járványügyi korlátozásokkal összefüggésben – ismét egyre többen térnek át számláik elektronikus fizetésére - olvasható a társaság közleményében.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

A pandémia hatásának is köszönhetően az elmúlt egy évben tíz százalékkal, 787 ezerre nőtt az elektronikus számlafizetési platform felhasználóinak száma, a befizetett számlák összértéke pedig megközelítette az 50 milliárd forintot. A legnépszerűbb a bankkártyás fizetési mód, és egyre többen használják az iCsekk applikációt is a e-számláik rendezésére, miközben a netbankos fizetés veszített jelentőségéből.

A Díjnet adatai alapján a járvány egyértelműen pozitív hatással volt az elektronikus számlafizetési szokásokra, a korlátozások bevezetésével párhuzamosan már tavasszal a korábbinál érzékelhetően többen tértek át számláik elektronikus kezelésére. Novemberben ismét kilőtt az új felhasználók száma a platformon – az eddig eltelt három hét alatt több mint kilencezren regisztráltak, ami az átlagos havi adatok duplája. A fizetési felületet használók száma átlépte a 787 ezret – ez mintegy 10 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A Díjneten nemcsak a regisztrációk száma növekedett dinamikusan az elmúlt évben, hanem egy-egy felhasználó is egyre több szolgáltató – egyszerre akár 3-4 – számláját kezeli a felületen keresztül. Ezt jelzi, hogy idén októberben már 907 ezer számlát mutattak be a szolgáltatók az ügyfeleknek, ami 72 ezerrel több, mint egy évvel korábban. 2019 október vége óta összesen 5,45 millió tranzakciót bonyolítottak a Díjneten keresztül, a befizetett számlák összértéke pedig meghaladta a 49,7 milliárd forintot.

Az elmúlt évben a felhasználók számlafizetési szokásai is változtak: a legnépszerűbb fizetési mód mára egyértelműen a bankkártyás lett – az elmúlt egy évben 4,1 millió ilyen tranzakciót indítottak –, de egyre többen használják e-számláik befizetésére az iCsekk alkalmazást is. Utóbbival októberben már 56 ezer fizetést indítottak a díjnetesek, ami 28 százalékos növekedés az előző évhez képest. Veszített ugyanakkor jelentőségéből a netbankon keresztüli számlafizetés, októberben már csak 60 ezer ilyen tranzakciót kezdeményeztek, ami három százalékkal kevesebb az előző évinél.

A pandémia nemcsak a felhasználókat, hanem a szolgáltatókat is a digitális csatornák felé hajtja. Az elmúlt hónapokban több szolgáltató is jelezte a Díjnetnek csatlakozási szándékát, így hamarosan újabb számlákat lehet majd a felületen kezelni és befizetni. Az e-számlázás nemcsak azért vonzó, mert nem igényel fizikai kontaktust és papírt sem, hanem azért is, mert jelentősen növeli az ügyfelek fizetési fegyelmét.

A címlapkép forrása: Getty Images.