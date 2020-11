MNB: K alakú kilábalásra készülhetnek a magyar bankok

Az MNB várakozásai szerint idén a vállalati hitelállomány 6-9 százalékkal, a lakossági pedig 8-12 százalékkal emelkedhet úgy, hogy a törlesztési moratórium mindkettőt felfelé torzítja. A bankok jövőbeni jövedelmezőségét a moratóriumból kikerülő hitelekre képzett értékvesztés határozhatja meg: az MNB szerint a vállalati hitelek 15-20 és a háztartási hitelek 5-10 százaléka tekinthető sérülékenynek, de ez nem jelenti azt, hogy ekkora nem teljesítő hitelarányra számíthatnak a bankok. A tőkehelyzet és a likviditás szempontjából még egy durva gazdasági stresszel szemben is ellenálló a magyar bankrendszer - mutatja a jegybank imént bemutatott Pénzügyi stabilitási jelentése.

Dancsik Bálint, az MNB főosztályvezetője a jegybank online sajtótájékoztatóján elmondta: idén 20 éves a (jellemzően félévente megjelenő) Pénzügyi stabilitási jelentés, hiszen 2000 augusztusában jelent meg először, azóta a bankszektor mérlegfőösszege 9 ezer milliárd forintról 47 ezer milliárdra nőtt, 12 havi adózott eredménye pedig 82 milliárdról 304 milliárdra. Az MNB alábbi ábrája további érdekes folyamatokat mutat be, tükrözve a bankszektor helyzetének sok szempontból végbement stabilizációját is.

A jelentés fő üzenetei

A bankszektor külső környezetére elhúzódó, illetve ágazatonként és munkakörönként eltérő ütemű kilábalás jellemző, így a gazdaságtámogató intézkedések előtérben maradtak. Az ágazatok kilábalásának szétválását az MNB új szótárában a K alak jelképezi.

A hazai bankrendszer likviditási és tőkehelyzete javult az elmúlt fél évben, erősítve az ellenállóképességét még egy hosszabban elhúzódó kilábalással szemben is. A bővülő bankrendszeri likviditás a likviditásfedezeti ráta (LCR) alakulásában is tükröződött, ami 175 százalékra emelkedett (a bankok döntő többsége a 150 százalékot is meghaladja), a bankrendszer operatív likviditási tartaléka októberre több mint 3000 milliárd forinttal bővült a februári szinthez képest. A jegybanknál elhelyezett betétek állományát több mint kétharmad részben az egyhetes betétállomány alkotja. A fedezett jegybanki hitelekből 2020. október végéig mintegy 2000 milliárd forintos, főként 5 éves futamidejű állomány épült fel a bankrendszerben. A programok indulása óta 2020 októberéig az MNB-hez került több mint 200 milliárd forint jelzáloglevél, 400 milliárd vállalati kötvény és 600 milliárd forint állampapír.

A jegybanki és állami programok fenntartják a hitelezést, a vállalati hitelezés megtorpanása után a kkv-hitelezés a harmadik negyedévben már új lendületet vett, és a lakáspiac is élénkülést mutatott. Fél év alatt az NHP keretében 1100 milliárd forintnyi szerződött összeget értek el a bankok. 2020 szeptemberében a vállalati hitelállomány 41, a háztartási hitelállomány 57 százaléka vett részt a moratóriumban, amely egyébként visszafogja a hitelállomány amortizációját, ugyanakkor a magánszektor GDP-arányos eladósodottsága is jóval kisebb, mint 2008-ban volt, ezért sem jelentkezik az akkorihoz fogható hitelleépítés:

A vállalati hitelállomány növekedésének a mértéke a koronavírus előtti szint felére esett vissza (évi 7,8% figyelhető most meg), az állami programok lassan indultak el, a harmadik negyedévben viszont már 2,8%-os bővülés volt megfigyelhető. Az első, a második és a harmadik negyedévben is szigorítottak a bankok a vállalati hitelfelvételeken, különösen a nem árjellegűeken (pl. elvárt fedezeti követelmények). Különbség 2008-hoz képest, hogy a banki likviditási helyzet romlása most nem döntő tényező a szigorításban. A garanciaintézményekben a koronavírus előtti helyzettel ellentétben az elmúlt hónapokban nem állunk jól EU-s összevetésben: a garanciakeretek növelése hozzájárulhatna a banki hitelezés fennmaradásához, a nemzetközi tapasztalatok szerint ugyanis a kiterjedt garanciarendszerekkel működő országok hitelpiaca teljesít jobban.

A háztartási hitelezésben a lakáshitelezés élénkül, a személyi kölcsönök piaca azonban továbbra is elmarad a koronavírus előttitől. Itt is nagy a szerepe az állami programoknak: az új háztartási hitelek mintegy harmada államilag támogatott. A háztartási hitelállomány éves növekedése 15,6%-os volt, a moratórium nélkül ez 11,6%, a babaváró hitelek nélkül 5,6% lett volna. Az első félévben a háztartási hitelek esetében is szigorítottak a bankok, a harmadik negyedévben viszont a banki feltételekben és a keresletben is kettőség volt megfigyelhető: a lakáshiteleknél javult, a személyi kölcsönöknél nem változott érdemben a helyzet.

Az MNB várakozásai szerint

idén a vállalati hitelállomány 6-9 százalékkal, a lakossági pedig 8-12 százalékkal emelkedhet úgy, hogy a moratórium mindkettőt felfelé torzítja, NÉLKÜLE GYENGÉBB LENNE A NÖVEKEDÉS.

Az éves hitelnövekedés 2021-ben 4-5 százalékra eshet vissza, 2-3 éven belül azonban ismét kétszámjegyű lehet a bővülés.

A lakáspiacot a romló makrogazdasági fundamentumok és a kedvező finanszírozási környezet (rekordalacsony kamatok, támogatott hitelek, otthonteremtési intézkedések) egyszerre befolyásolhatják a közeljövőben. A kereskedelmi ingatlanok piaca felől jelentkező kockázatok a romló fundamentumok miatt jelentősek (a szálloda- és az irodapiacon is fennál a túlkínálat kockázata), de kicsi a bankok kitettsége a szavatolótőke arányában.

A moratórium átmenetileg hozzájárul a portfólióminőség fenntartásához, de nőnek a hitelkockázatok és az előretekintő értékvesztés is. A moratórium megnehezíti a banki kockázatok felmérését, az MNB azonban számos típusú adat felhasználásával arra jutott, hogy jelenleg

a vállalati hitelek 15-20 százaléka és a háztartási hitelek 5-10 százaléka tekinthető sérülékenynek.

A moratóriumban lévők anyagi lehetőségei rosszabbak: a moratóriumot választó háztartások 53 százalékának 300 ezer forintnál alacsonyabb a jövedelme, a moratóriumot igénybe vevők 41 százaléka maximum egy keresővel rendelkezik, mely arány a kimaradók esetében 34 százalék.

Az MNB becslései szerint jövőre a moratóriumban a vállalati hitelállomány 14-17 százaléka, a háztartási hitelállomány 22-24 százaléka vehet majd részt.

A magasabb kockázati költségek ellenére pozitív első féléves eredménnyel és erős tőkehelyzettel rendelkezik a bankrendszer. Még a súlyos stresszpályán is, ahol két év alatt kumuláltan 6-7 százalékponttal marad el a gazdaság növekedése az alappályától, kezelhető tőkeigénye keletkezne a bankoknak: a jelenleg érvényes összes tőkekövetelmény teljesítéséhez a bankoknak kezelhető mértékű, mintegy 86 milliárd forintos tőkeemelési igénye keletkezne.

