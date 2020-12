Ez most nem egy bankválság, de úgy néz ki, durvább lesz az előzőnél

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus miatt a bankok ügyfeleinek egy része képtelen lesz fizetni tartozásait, és csökken a banki szolgáltatások iránti kereslet is. A McKinsey előrejelzése szerint az előző válságnál is nagyobb, 2700 milliárd dolláros hitelezési veszteséget szenvedhetnek el ezért a világ bankjai a 2020-2024-es ötéves időszakban, bevételeiket pedig 14%-kal, vagyis 3700 milliárd dollárral vetheti vissza a válság. Hosszú, kemény tél vár ismét a bankszektorra, a fejlett országok bankszektorai pedig jövőre veszteségbe fordulhatnak, azonban szerencsére most sokkal felkészültebbek erre, mint 2008-ban.