Nem tudsz fizetni a bankkártyáddal? Ez áll a háttérben

A karácsonyi bevásárlást az eddigi évek trendjei alapján is egyre többen intézik online, ehhez idén még a koronavírus is hozzáteszi a hatását, valószínűleg rengeteg vásárlási rekord dől majd meg. Éppen ebben a nagy forgalmú időszakban, vagy csak pár héttel ezelőtt élesítette több hazai bank is azt az új online fizetési rendszert, amellyel már meg tudnak felelni a januári határidőre előírt erős-ügyfélhitelesítési elvárásnak. Ez egyrészt technkai galibákat is okozott egyes szolgáltatóknál, másrészt az új folyamatot még az ügyfeleknek is meg kell szokniuk, mutatjuk a részleteket.