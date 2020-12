Még most sem tudják a cégek, benne maradhatnak-e a törlesztési moratóriumban

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

„Még nem jelent meg, de azt hallottam, hogy a héten véglegesedik a tartalma, azaz a napokban tényleg megjelenhet” – jelezte egy banki forrásunk, hogy most már tényleg nagyon várják a rendeletet, és most már van is remény arra, hogy hamarosan megjelenik.

Orbán Viktor miniszterelnök még szeptember 19-én jelentette be, hogy a gyermeket nevelő szülők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint a legalább 25%-os árbevétel-csökkenést elszenvedő vállalkozások számára további hat hónappal, 2021 közepéig meghosszabbítja a kormány a hiteltörlesztési moratórium lehetőségét, és fél évre felmondási tilalmat rendel a hitelszerződésekre.

2020. évi CVII. törvény néven október 29-én jelent meg az a törvény, amely szerint a cégek közül csak a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások élhetnek a lehetőséggel január 1-jétől (a 25%-os árbevétel-csökkenést mint felvételt már nem tartalmazza a jogszabály), nekik – a lakossági ügyfelekkel ellentétben, akikkel elektronikusan egyeztet a bankjuk a jogosultságról - külön kérelmezniük kell hitelezőjüknél, és

HOGY MELYEK EZEK A VÁLLALKOZÁSOK, AZT KÜLÖN KORMÁNYRENDELET FOGJA MEGHATÁROZNI.

Addig is a bankok Orbán Viktor 25%-os árbevétel-csökkenésről szóló ígérete, valamint a bankszámlaforgalom és a céges főkönyvek alapján próbálják elemezni, mely cégek maradhatnak majd a moratóriumban. A lakosság esetében már a teendőkről szóló részletek is megjelentek, a bankok többsége pedig felvette ez ügyben a kapcsolatot lakossági ügyfeleivel:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 11. 20. Törlesztési moratórium: lesz teendőjük a lakossági ügyfeleknek is

Címlapkép: Getty Images