Zöld utat kaptak a bankok: indulhatnak a részvény-visszavásárlások

Zöld utat adott a Fed Amerika legprofitábilisabb bankjainak a részvény-visszavásárlások folytatásához 2021 első negyedévében – írja a Financial Times.

Hat hónapja tartó korlátozást szüntet meg a Fed azzal, hogy jövőre engedi a legprofitábilisabb bankok számára a részvény-visszavásárlások folytatását, még úgy is, hogy az ország legnagyobb pénzintézeteinek koronavírushoz kapcsolódó hitelezési veszteségei több mint 600 milliárd dollárra rúgnak.

A nagyobb bankok ár hónapok óta igyekeztek ezt elérni a Fednél, a döntést követően a Morgan Stanley és a JP Morgan egyből is be is jelentette, hogy újraindítják a részvény-visszavásárlásokat, utóbbi 30 milliárd dolláros programról beszélt az első negyedévben, aminek hatására a részvényárfolyama 5%-kal erősödött a piaczárást követően.

A Morgan Stanley 10 milliárdos programot jelentett be, ami januárban kezdődik, de a Goldman Sachs és a Citigroup is folytatja részvény-visszavásárlásait.

A Fed azért enyhített az intézkedéseken, mivel az érintett bankot sokat tettek a tőkepuffereik növelése érdekében, még a legsúlyosabb forgatókönyv esetében is mind a 33 vizsgált bank tőkeszintje a minimálisan elvárt felett maradna – mondta. Az első negyedévet követően azonban a Fed egyelőre nem adott iránymutatást a banki kifizetésekre vonatkozóan, egyes szakértők szerint minden attól függ, hogyan alakul majd a vírushelyzet és a gazdasági fellendülés.

Európában az EKB múlt héten jelentette be, hogy jövőre 117 európai bank kezdheti meg az osztalékfizetést bizonyos feltételek mellett.

Címlapkép: Shutterstock