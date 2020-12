Megvadult az OTP, hullámvasúton az árfolyam

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Történelmi csúcsról egy hónap alatt lefeleződés, majd 70 százalékos rali. Így is összefoglalható az OTP részvényeinek elmúlt egy éve. Meg úgy is, hogy százalékosan minden idők második legnagyobb zuhanása, forintban pedig minden idők top10-éből 8 esés idén történt. Különleges év volt 2020 nem csak a világ tőzsdéin, de az OTP piacán is.