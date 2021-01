Az amerikai bankok már blockchain-hálózathoz is csatlakozhatnak

Az amerikai szövetségi bankfelügyelet (OCC) világossá tette: a bankok használhatnak stablecoinokat, és részt vehetnek blockchain hálózatokban – írja a Marketwatch.

Bár maga a döntés még korábban született, egy tegnap kiadott közleményben az OCC tisztázta:

az amerikai bankok használhatnak stablecoinokat fizetési tranzakciókhoz, és a blockchain hálózatokban végpontokká válhatnak.

A stablecoinok olyan kriptopénzek, melyeknek értékét hagyományos pénzekhez vagy más eszközök árfolyamához kötik hozzá, azaz például az arany vagy a dollár árfolyamához kötött értékű kriptók.

Az OCC ugyanakkor világossá tette azt is, a bankoknak tisztában kell lenniük minden potenciális kriptopénzes kockázattal, ide értve a csalásokat is. Emellett a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási szabályoknak is meg kell felelniük, illetve ki kell terjeszteniük a jogi megfelelőségi gyakorlatukat annak érdekében, hogy a kriptopénzes tranzakciók speciális kockázatait kezeljék.

A közlemény hatására, melyet tegnap publikáltak, először megugrott a bitcoin és más kriptopénzek árfolyama, de nem sokkal később az így szerzett pluszok el is olvadtak.

