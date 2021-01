Már megint szabálytalanul mókoltak a Deutsche Banknál

Ismét problémák vannak a Deutsche Bank háza táján, legújabban a befektetési banki termékek félrevezető értékesítése miatt indult belső vizsgálat – írja a Financial Times.

Újra belső vizsgálat indult a Deutsche Banknál, ezúttal ügyfélpanaszok alapján, mivel erős a gyanú, hogy a bank alkalmazottai az EU szabályainak megszegésével árultak befektetési banki termékeket más vállalatokban dolgozókkal összejátszva, majd a profitot elosztották egymás között.

Az ügyre rálátó források szerint a vizsgálat először egy spanyol irodában kezdődött, amely fedezeti-, swap- és derivatív ügyleteket árul a banki ügyfeleknek.

Az audit jelentés szerint a bank rosszul kategorizálta vállalati ügyfeleit a MiFID szabályok alapján, a lapnak nyilatkozó forrás szerint a Deutche Bank munkatársai szándékosan adtak el komplexebb és kockázatosabb termékeket olyan ügyfeleknek, akik a MIFID-szabályok szerint nem tartoznak a professzionális befektetők közé.

Úgy tudni, a bank most évekre visszamenőleg vizsgálja a szabálytalan értékesítési gyakorlatot, amiben a jelek szerint vállalati ügyféloldali munkatársak is segédkezhettek.Az ügyről már a BaFin és az EKB is tud – tudta meg a Financial Times.

Az utóbbi évtizedben a Deutsche Banknál sorra jöttek elő a különféle szabályszegések, köztük a benchmark hozamok manipulálása, veszélyes jelzálogfedezetű hitelek értékesítése és pénzmosás.

